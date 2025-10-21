1938 – CÉSAR MENOTTI.

Nace en la ciudad de Rosario el exfutbolista y entrenador César Luis Menotti, técnico de la selección argentina campeona del Mundial de 1978. Además dirigió a la selección sub 20 ganadora del Mundial de Japón 1979. Fue el DT del Huracán campeón del Metropolitano de 1973. Fue además técnico del Barcelona español, el Atlético de Madrid, Boca Juniors y River Plate.

1892 – TRANVÍA ELÉCTRICO. En la ciudad de La Plata se lleva a cabo el primero de dos ensayos de un servicio de tranvías impulsados con motores eléctricos. Para la prueba se tendió un tramo de vías con una línea eléctrica aérea en la avenida 7, entre las calles 45 y 50 de la capital bonaerense.

1906 – PAUL CÉZANNE. A los 67 años muere en la ciudad de Aix-en-Provence (Provenza, Francia) el pintor francés Paul Cézanne, considerado el padre de la pintura moderna. Sus obras sentó las bases de la transición entre la concepción artística decimonónica hacia el mundo artístico del siglo XX.

1938 – CHRISTOPHER LLOYD. Nace en la ciudad de Stamford (Connecticut, EEUU) el actor Christopher LLoyd, popularmente conocido por interpretar al excéntrico científico Doc. Emmett Brown en la trilogía de películas Volver al Futuro.

1943 – CATHERINE DENEUVE. Nace en París la actriz francesa Catherine Deneuve, premiada en los festivales de cine de Cannes, Berlín y Venecia. Trabajó con grandes cineastas como Roman Polanski y Luis Buñuel. Filmó más de 100 películas, entre ellas Indochina, por la que fue nominada al Premio Óscar 1992.

1945 – TOM LUPO. Nace en la localidad chaqueña de Charata el psicoanalista, poeta y locutor de radio Tom Lupo, nombre artístico de Carlos Galanternik, quien en la década de 1980 fue el impulsor radial de las bandas de rock Soda Stereo, Los Redondos, Sumo y Los ratones paranoicos, entre otras.

1957 – DANIEL MELINGO. Nace en el barrio porteño de Parque Patricios el músico y cantante de rock Daniel Melingo, cofundador de la banda Los Twist y miembro del Los Abuelos de la Nada. Ganó un premio Konex.

1969 – LED ZEPPELIN. Se publica en Londres el álbum Led Zeppelin II, el segundo grabado en estudio por la banda británica de hard rock Led Zeppelin. Ese álbum lleva vendidas más de 12 millones de copias.

1973 – JOSÉ LARRALDE. Nace en la localidad bonaerense de Huanguelén el cantautor José Larralde, una de las principales voces del folklore y la música popular argentina. Ganó el premio Konex de Platino de 1995.

DIA DEL DERECHO A LA IDENTIDAD. Se celebra el Día Nacional del Derecho a la Identidad, instituido en 2004 en homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo por su lucha por recuperar la verdadera identidad de los niños robados a sus padres durante la última dictadura militar.

