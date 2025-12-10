El nuevo T800 de EngineAI deja de ser un concepto futurista… Un robot humanoide entrenado en artes marciales que combina fuerza bruta y una GPU de NVIDIA
EngineAI mostró lo que parece un salto de era: un robot humanoide capaz de ejecutar combos de karate, mantener el equilibrio en patadas imposibles y responder con precisión casi humana. Todo impulsado por una CPU Intel y una GPU NVIDIA diseñada para IA avanzada.
Nota original en: GIZMODO