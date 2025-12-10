El cuarteto fue reconocido oficialmente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por el Comité Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), durante su vigésima sesión celebrada en Nueva Delhi, India, este martes.

De esta forma, la distinción pone a la popular música cordobesa en una lista mundial que incluye ritmos nacionales como el tango porteño y el chamamé, pero también expresiones como el jazz, el reggae, el mariachi y el flamenco, entre diversos géneros que lograron trascender universalmente.

El cuarteto fue incluido dentro del listado de patrimonio cultural inmaterial, que contempla tradiciones orales, artes escénicas, prácticas sociales, rituales, festividades, conocimientos y habilidades que comunidades, grupos e individuos reconocen como parte de su identidad cultural.

El camino para que el estilo cordobés logre reconocimiento internacional se inició en 2020, impulsado por la Municipalidad de Córdoba, durante la intendencia de Martín Llaryora (actual gobernador de la provincia) y tuvo continuidad durante la actual gestión de Daniel Passerini, informaron desde la Secretaría de Prensa del Gobierno de Córdoba.

En tanto, desde la Secretaría de Cultura de la Nación, la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Liliana Barela, expresó su satisfacción por el logro obtenido y precisó que con esta declaración del cuarteto suman cuatro las manifestaciones argentinas incorporadas en el listado: el tango junto con Uruguay, el filete porteño y el chamamé. ​ ROSARIOPLUS