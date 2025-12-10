PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad. more

Hoy 8 de diciembre, se cumple un año de la detención y muerte de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, «los 4 de Guayaquil», cuatro niños que perdieron la vida mientras estaban bajo custodia de personal militar. El proceso judicial contra 17 uniformados ha revelado graves vulneraciones a sus derechos y presuntos actos de violencia estatal que descartan la idea de un hecho aislado.

Las familias han debido enfrentar un duelo marcado por la exposición pública y por declaraciones oficiales que, en lugar de esclarecer los hechos, cuestionaron la inocencia de los menores. Organizaciones de derechos humanos señalan que este caso evidencia fallas estructurales en los protocolos de seguridad y en la protección diferenciada que exige la niñez.

Esta conmemoración es más que un llamado a mantener viva la memoria; es un llamado a que el país garantice que ningún niño sea considerado prescindible y a que ninguna política de seguridad justifique la violencia. Las familias de Las Malvinas recuerdan que si un niño no está a salvo del Estado, nadie lo está.

Fotografías: una colaboración de Movimiento de Mujeres de El Oro, organizaciones y colectivos presentes en Guayaquil

Redacción Ecuador

