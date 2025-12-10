Descendientes de Nazario Palacios donaron valiosa colección a la ciudad



Las piezas se exhibirán en el Museo de Historia Regional. El sanlorencino Nazario fue voluntario del Combate de San Lorenzo y también presenció el primer izamiento de la bandera, en Rosario, entre otros hechos de trascendencia. Junto a su hija Bienvenida atravesaron y transmitieron dos tercios de la historia argentina, de la que dejaron un legado clave para la memoria nacional.

El intendente Leonardo Raimundo recibió en su despacho a Mirta Guiamet de Oucinde, Yanina Oucinde, Gabriela Soledad Oucinde y María Dolores Oucinde, descendientes de la familia de José Nazario Palacios, quienes hicieron entrega de una colección de objetos históricos de gran valor patrimonial que pasarán a exhibirse en el Museo de Historia Regional.

Los elementos donados son:

-Una pintura al pastel de 1959, que retrata a Doña María del Carmen Zancarini Roldán de Oucinde, reconocida divulgadora verbal de la obra de Nazario Palacios;

-Un centro de mesa perteneciente a Doña Bienvenida Palacios de Roldán, hija del propio Nazario;

-Una cinta punzó enmarcada, distintivo utilizado por los federales en tiempos de Juan Manuel de Rosas.

El primer mandatario local, acompañado del director del Complejo Museológico, Adrián Katzaroff, destacó el enorme valor histórico de las piezas y agradeció a la familia su generosidad y compromiso con la historia.

José Nazario Palacios y su hija Bienvenida

José Nazario Palacios tenía sólo 15 años la noche del 2 de febrero de 1813 cuando se presentó en el convento de San Lorenzo para ponerse a disposición del coronel San Martín en vísperas del combate contra las tropas españolas. Ese episodio marcó el inicio de una vida profundamente ligada a los hechos más relevantes de la construcción nacional.

A lo largo de cuatro décadas, Nazario fue testigo –y en muchos casos protagonista– de episodios trascendentales como el paso de Belgrano por San Lorenzo, la creación de la primera escuela patria, el izamiento de la bandera en Rosario, los enfrentamientos civiles entre unitarios y federales, y la Guerra del Paraná y Punta Quebracho, siempre vinculado a San Lorenzo y su zona como espacio geográfico indispensable.

Gran parte de ese legado llegó hasta nuestros días gracias a su hija Bienvenida Palacios de Roldán, receptora privilegiada de información histórica clave transmitida de primera mano. Su testimonio permitió, incluso más de un siglo después, dar con la fosa común donde fueron enterrados los caídos en el Combate de San Lorenzo, un hallazgo trascendental para la memoria histórica.

Por la riqueza y precisión de su relato, Bienvenida fue consultada y visitada por figuras centrales de la historia argentina, entre ellas Domingo Faustino Sarmiento y Juan Domingo Perón.

