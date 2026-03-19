El intendente Raimundo participó de un encuentro por el 10º aniversario del centro de salud “Don Juan Carlos Moreno”



El efector de barrio Islas Malvinas, gestionado ante el gobierno de Hermes Binner, cumplió este jueves diez años de trabajo ininterrumpido. Raimundo destacó la trascendencia estratégica del efector y el trabajo que realizan sus profesionales.

Este jueves por la mañana el intendente Leonardo Raimundo participó de un emotivo encuentro con el que se celebró el 10º aniversario del centro de salud provincial “Don Juan Carlos Moreno”, situado en el barrio Islas Malvinas.

El primer mandatario destacó la importancia del efector –referencia sanitaria de los barrios Islas Malvinas, Oroño, Capitán Bermúdez y El Pino– gestionado por Raimundo ante el gobierno de Hermes Binner. “Me reuní con él y, en el marco de un plan con un gran número de efectores, asignó dos para la ciudad de San Lorenzo: este y el de José Hernández, que también trabaja muchísimo. Desde el municipio hicimos el aporte de los terrenos y firmamos el convenio por 99 años”, recordó.

Finalmente, el mandatario remarcó: “La atención primaria de la salud, por ser primaria, no es la menos importante; probablemente es la más importante, porque es la del contacto directo y cotidiano, es la atención psicológica, psiquiátrica, vacunatoria, ambulatoria, en definitiva, la contención del barrio. Es absolutamente trascendente tener una red de primer nivel, así que felicito a este equipo por el gran trabajo que hace”.

Acompañaron a Raimundo el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore; el secretario de Salud y Preservación de Medio Ambiente de la Municipalidad, Eduardo Ros; el director del Hospital, Andrés Ulises Lanaro; la administradora general de la institución, María Fernanda Sauvanet, y Sandra Moreno, hija del reconocido vecino del barrio que gestionó la cesión del terreno sobre el que se levanta el efector.