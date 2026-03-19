El 50º aniversario del inicio de la última dictadura cívico militar se vive en Rosario con una intensa agenda de actividades conmemorativas. La Dirección de Derechos Humanos y Memoria municipal presentó su programación, entre muestras culturales, expresiones artísticas, talleres educativos y jornadas de reflexión que se suman al trabajo sistemático que el municipio impulsa para mantener vivo el ejercicio de la memoria en torno a los derechos humanos.

En ese sentido, la secretaria de Igualdad, Género y Derechos Humanos, Mónica Ferrero, destacó que “el mes de marzo es una oportunidad para renovar el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia”, y subrayó la importancia de sostener políticas públicas que fortalezcan la democracia y transmitan a las nuevas generaciones el valor de los derechos humanos.

AGENDA

-21 de marzo – 18:00 | Puerto Joven (Av. Belgrano 950)

‘Tardecitas en el Puerto: 50 años de luchas, 50 años floreciendo’. Muestra fotográfica, intervención en vivo y música de bandas emergentes de la ciudad.

-22 de marzo – 19:00 | Museo de la Memoria (Córdoba 2019)

‘Memoria para la democracia’. Música en vivo en la terraza del Museo de la Memoria, con un repertorio de canciones emblemáticas a cargo de la banda de músicos y músicas del Galpón 11. Participan: Barfeye, Luana Noa, Cande Gasser y Agus Pérez. Conduce: Juana Baglietto.

-23 de marzo – 18:00 | Ronda de las Madres – Plaza 25 de Mayo (Córdoba 700)

Vigilia organizada por los organismos de derechos humanos de la ciudad.

-24 de marzo – 9:00 | Bosque de la Memoria (Central Argentino 501)

Ceremonia por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

-24 de marzo – de 14:00 a 17:00 | Museo de la Memoria (Córdoba 2019)

Activación del Proyecto Pregunta | A 50 años del último golpe de Estado.

28 de marzo – 10:30 a 13:00 | Museo de la Memoria (Córdoba 2019)

Taller ‘Un tiempo para escribirnos. Lectura y escritura de cartas para pensar identidades y memorias’, a cargo de Belén Campero y Laura Oriato. Requiere inscripción previa a través de formulario online.

Sobre Proyecto Pregunta

La plataforma Proyecto Pregunta, del colectivo chileno Mil M2, invita a la comunidad a responder a una pregunta madre formulando nuevas preguntas en lugar de respuestas. La propuesta busca activar el pensamiento crítico, promover la conversación y fomentar la construcción colectiva de sentido en el marco de los 50 años del último golpe de Estado.

UNA AGENDA CON MEMORIA EN LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD

Caminando la Memoria es un espacio reflexivo destinado a estudiantes de 4º, 5º y 6º año del nivel secundario que propone promover el diálogo y la construcción colectiva de memoria a partir de la obra Ausencias, de Gustavo Germano.

El encuentro busca generar un espacio de intercambio de ideas, imágenes, experiencias e historias vinculadas a ese período de la historia argentina, con el propósito de reflexionar sobre la importancia de la vida en democracia y el ejercicio de los derechos humanos. ​ ROSARIOPLUS