A partir de gestiones del municipio, vecinos de la ciudad quedaron a un paso de escriturar sus viviendas



Se trata de 20 familias de los barrios José Hernández, Fonavi 1° de Julio y Fonavi Oeste. A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor accedieron al Plan de Regularización Dominial que lleva adelante la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.

En un encuentro desarrollado en la Biblioteca del Centro Cultural, 20 familias de los complejos habitacionales de José Hernández, Fonavi 1° de Julio y Fonavi Oeste quedaron más cerca de escriturar sus viviendas.

Un grupo firmó boletos de compra venta y otro las escrituras, por lo que estos últimos quedaron a un paso de recibir los títulos de sus casas. Las familias habían accedido al Plan de Regularización Dominial de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo a partir de trámites realizados por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor de la Municipalidad.

“Tener la escritura es fundamental en la vida de una familia”, expresó Raimundo. En este sentido, destacó los beneficios de la escrituración, entre los que mencionó la titularidad de la vivienda, su valorización, la posibilidad de que adquiera el carácter de inembargable, el acceso a crédito a través de una hipoteca y la transmisibilidad a los herederos.

Acompañaron al mandatario el presidente del Concejo, Hernán Ore, y el subsecretario de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor, Fernando Dagatti.