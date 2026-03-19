​[[{«value»:»La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP) de la Nación dio a conocer este jueves su primera estimación de producción de maíz para la campaña 2025/26.

Según el cálculo oficial, difundido a través de las redes y en el informe mensual de estimaciones agrícolas, se espera una cosecha de 64 millones de toneladas, 24% o casi 12 millones de toneladas por encima de la temporada 2024/25, cuando fueron 51,7 millones.

Aunque el Gobierno dijo que es el mejor registro de los últimos 10 años; en rigor, de confirmarse esta cifra, se trataría del mayor de la historia, superando el récord vigente que es el del ciclo 2020/21, con 60,2 millones de toneladas.

“Este resultado se destaca gracias a las condiciones favorables y el buen manejo de los productores”, afirmó la SAGYP.

Maíz récord: La primera estimación de producción para la campaña 2025/2026 es de 64.000.000 toneladas, el mejor registro de los últimos 10 años, resultado que se destaca gracias a las condiciones favorables y el buen manejo de los productores. Más info https://t.co/Ci3g86gsBD pic.twitter.com/dHpKk0WOYI

— Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (@agriculturaar) March 19, 2026

LOS NÚMEROS “OFICIALES” DEL MAÍZ

La dependencia agropecuaria en su reporte fue una siembra que finalmente habría cerrado en 10,5 millones de hectáreas, 1,3 millones de hectáreas por encima del año pasado, pero en este caso no la mayor área de la historia, ya que el máximo corresponde a 2023/24 con 11 millones.

Puntualmente, las recorridas de campo que se están realizando en el marco de la Metodología de Segmentos Aleatorios revelaron una mayor superficie destinada al maíz en las provincias de Entre Ríos, Chaco y Santiago del Estero, siempre según el informe oficial.

El documento estima un avance de cosecha del 14% en todo el país, lo que constituye 6 puntos porcentuales más que el año pasado para la misma fecha.

“Las provincias más avanzadas son las de Corrientes (99%) y Entre Ríos (90%), con rindes que promedian los 65 y 64 qq/ha, respectivamente. Le siguen Santa Fe con un 45% y un rinde promedio de 88 qq/ha y Córdoba con un 11% de avance y rindes que oscilan entre promedios de 96 a 40 qq/ha, siendo el valor más alto el obtenido en la zona de Marcos Juárez y el más bajo en la región de Río Cuarto, menos beneficiada por las lluvias de verano necesarias para las etapas reproductivas en que se encuentra el maíz temprano”, detalla el estudio.

En lo que respecta a Buenos Aires, comenzaron a levantarse algunos lotes en el centro y norte de la provincia, alcanzando un 4% de la superficie total, siendo los primeros rindes obtenidos del orden de los 89 qq/ha, en promedio. En Chaco, en tanto, se registra un avance del 9% y un rinde promedio de 30 qq/ha.

Por otro lado, “los lotes de maíz tardío también presentan una situación heterogénea, aunque las lluvias que vienen registrándose de manera generalizada en el presente mes permiten la recuperación del cultivo en muchas zonas, inclusive en el este y sudeste de Buenos Aires que venían de situaciones de sequía”, añade el informe.

PANORAMA AGRÍCOLA DEL MAÍZ

En paralelo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires difundió su Panorama Agrícola Semanal (PAS) en el que coincidió con el Gobierno en el avance de la cosecha, que lo ubicó en torno al 13%, pero la estimación productiva es muy diferente y más baja: 57 millones de toneladas.

Según la entidad porteña, las labores están concentradas principalmente en Núcleo Norte, donde el avance mantiene buen ritmo y los rindes promedian 98,2 qq/Ha, mientras que el Núcleo Sur comienza a tomar impulso en las tareas de recolección, con rindes que se ubican en torno a los 86,6 qq/Ha.

En cuanto al maíz tardío, la mayor parte del área agrícola transita etapas de llenado de granos, con el 85,2 % del área con condición hídrica entre Adecuada y Óptima, tras un incremento intersemanal de 4,4 puntos porcentuales y un 90 % de los planteos bajo una condición de cultivo entre Normal y Excelente.

Compartimos los avances a la fecha de la campaña agrícola 2025/26.

Seguí el estado de los 6 principales cultivos en: https://t.co/V6pxReHiH4

Descargá la síntesis del informe: https://t.co/x676bJZjn0 pic.twitter.com/7qWoC9ecpH

— Bolsa de Cereales ETyM (@BolsadeC_ETyM) March 19, 2026

EL MAÍZ EN LA ZONA NÚCLEO

En tanto, la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) publicó su informe semanal para la zona núcleo en el que también hace hincapié en la situación del maíz.

“Donde venía mal, cayó aún más el rinde, pero también subió en las zonas con más agua”, tituló con relación a los lotes de siembra temprana.

Y amplió: “Con la mitad del área de maíz temprano cosechada, aumentó la brecha de los rindes. Se agudiza el recorte productivo en el este, pero mejoran las marcas en el oeste. Al final, el balance es positivo para la región, ya que se estiman 700.000 toneladas de maíz más que hace 15 días”.

En total, se espera una cosecha maicera en la zona núcleo de 15,5 millones de toneladas, con un promedio de entre 100 y 105 quintales por hectárea.

“Para el este, sin embargo, el presente ciclo deja peores números que lo esperado. Especialmente, en el noreste de Buenos Aires, la baja alcanza los 12 qq/ha, para quedar con un rinde estimado en 89 qq/ha. La baja se estira hacia el gran área de influencia de Rosario y Casilda, que resta 2 qq/ha y queda con el menor rinde de la región: 80 qq/ha”, describe.

Por otro lado, están las zonas que compensan el golpe y suman volumen, como el centro-sur y extremo sur de Santa Fe, el sudeste de Córdoba y el noroeste de Buenos Aires. Allí los resultados superan las expectativas iniciales.

¿Cuál son las localidades con rindes “superadores”?

En Carlos Pellegrini esperaban un promedio de 120 qq/ha y ahora con un 40% de avance suben a 130 qq/ha.

En la zona de Corral de Bustos, los rindes de esta semana trepan al rango de 120 – 130 qq/ha cuando se preveían rindes más ajustados.

En Marcos Juárez, el promedio sube a 125 qq/ha y las mejores marcas llegan a 180 qq/ha.

En el noroeste de Buenos Aires, con la cosecha incipiente, los primeros resultados también son superadores.

En la zona de Junín, los rindes de lotes destacados se ubican entre 120 y 125 qq/ha, mientras que en General Villegas y Piedritas oscilan entre 100 y 110 qq/ha.

En Bigand, los resultados oscilan entre 60 y 135 qq/ha con promedios de 90 a 95 qq/ha. Muy cerca de allí, 20 a 30 Km hacia el SO, Bombal cosecha rindes que se sostienen en valores más estables entre 115 y 120 qq/ha.

¿Dónde se dieron los mayores hundimientos de la campaña maicera?

Son zonas que aparte de menores rindes también muestran una amplia dispersión de rindes. Esto se da por una marcada variabilidad en la distribución de las lluvias, calidad de suelos y fechas de siembra.

Por ejemplo, en Villa Amelia los promedios se ubican entre 80 y 90 qq/ha, mientras que en sectores cercanos al río Paraná, los resultados descienden a un rango de 60 a 90 qq/ha.

Los maíces implantados hacia fines de septiembre y comienzos de octubre fueron los más afectados durante el llenado de grano por la falta de agua, lo que impactó negativamente en el peso final.

En ambientes con mejor capacidad de retención hídrica, como en Mugueta, los rindes se aproximan a los 100 qq/ha.

En Río Tala se reportan rindes muy bajos, cercanos a los 40 qq/ha, mientras que en Rojas alcanzan los 90 qq/ha.

En San Pedro, los valores se ubican por debajo de lo esperado, entre 65 y 70 qq/ha.

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