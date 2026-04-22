El intendente Raimundo distinguió a Pilar Mugica, que obtuvo un gran logro internacional en paraequitación



En su debut como amazona, Pilar ganó la medalla de oro en la FEI World Challenge de Montevideo, Uruguay. El mandatario le otorgó presentes y el decreto que formalizó el reconocimiento.

La Municipalidad de San Lorenzo reconoció oficialmente a la deportista Pilar Mugica por su destacada participación en la FEI World Challenge 2025, disputada en Uruguay, donde obtuvo la medalla dorada en la disciplina de adiestramiento paraecuestre Grado 1.

La distinción se formalizó a través del Decreto N° 111, que resalta no sólo el logro deportivo sino también el valor de su participación como la primera santafesina en competir en este nivel dentro de la especialidad.

En ese marco, Mugica fue recibida por el intendente Leonardo Raimundo en la sala de prensa de la Municipalidad, donde compartieron un desayuno junto a la secretaria de Gobierno y Cultura, Verónica Cittadini, y el subsecretario de Deportes, Roque Caballero.

Durante el encuentro, el mandatario local felicitó a la joven por su desempeño y destacó su compromiso con la inclusión, al subrayar su rol como inspiración para otras personas con discapacidad. En esa línea, valoró su esfuerzo, constancia y el impacto positivo de su ejemplo en la comunidad.

Como parte del reconocimiento, Mugica recibió una copia del decreto, un ramo de flores y diversos presentes en honor a su logro.

La declaración también pone en valor el adiestramiento paraecuestre como una disciplina que combina precisión, armonía y conexión entre jinete y caballo, adaptada para personas con discapacidad, y que exige control, ritmo y técnica en cada ejecución.

De esta manera, el municipio reafirma su apoyo al deporte inclusivo y celebra el crecimiento de atletas locales en escenarios internacionales.