El enojo del ministro de Educación de la provincia, José Goity, se hizo más que evidente. Un periodista le terminaba de preguntar por el presentismo, qué iba a pasar con esa política de gobierno, en especial por los descuentos que afectan al salario docente. Incómodo, molesto, el funcionario de Pullaro arrancó con su respuesta: “Punto número uno: los medios de comunicación tienen que ser muy efectivos cuando comunican. No sé cual es tu concepción o por qué decís presentismo; claramente no es presentismo, tiene un nombre y por respeto hay que decirlo como corresponde: es un premio que está por fuera del salario”.

Luego de asegurar que a ninguna docente se le descuenta el sueldo por faltar, y que ese premio es “un pago adicional” que cobran quienes no se ausentan en el mes, volvió al reto por haber avanzado con cuestiones –según dijo– que “no eran objeto de esa conferencia”

“Yo la opinión la acepto, lo que no acepto es que se tergiversen los hechos y que no se planteen las cosas como corresponden porque sino desinformados, generamos una situación que no es real”, apuntó.

La conferencia –fue el 16 de marzo pasado– había sido convocada bajo el título «Educación: Provincia brinda detalles sobre los aumentos salariales docentes», y según explicó el Ministro en el inicio se hacía para “dar información precisa, fidedigna y transparente” sobre los pagos en planillas complementarias.

“Nos vimos en la obligación porque ha habido mucha desinformación y mala intención a la hora de hacer circular comentarios y rumores”, señaló el ministro Goity, acompañado por la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, y la secretaria general, María Martín (un cargo creado hace poco más un año en el ámbito del Ministerio de Educación provincial).

“Le dicen premio, se llama presentismo”, habían manifestado desde Amsafé en abril de 2024, para denunciar que el Premio a la Asistencia Perfecta que la provincia acababa de oficializar significaba pérdida de derechos. Y es cierto: a ninguna docente se le descuenta el día de ausencia justificado por estar enferma, cuidar a su hijo o estar a punto de parir; pero esa “falta” le equivale un 10 por ciento menos en sus salarios. El porcentaje que representa el presentismo en sueldos de hambre.

La medida impulsada y celebrada por el gobernador Maximiliano Pullaro es una réplica de la aplicada en los 90 por el ministro Fernando Bondesío, en tiempos que Carlos Reutemann era gobernador de Santa Fe. Al menos Bondesío era más transparente, le gustaba presentarse como un “gerente educativo”.

Pullaro le puso su sello a esta política de ajuste salarial: obliga a las y los docentes a presentar una declaración jurada cada vez que hay un paro docente, para decir si se adhiere o no a la medida de fuerza. Una humillación al magisterio de la provincia.

En lugar del camino democrático del diálogo con los gremios, el gobierno provincial eligió siempre cerrar la paritaria por decreto, avanzar en su discurso descalificador hacia el sector y hasta enojarse con la prensa que se sale de la pauta empresarial.

Pérdida real del poder adquisitivo

La Carpa Blanca de la dignidad docente, impulsada por Amsafé y que desde principio de abril recorre la provincia, llegó para recordarle a Pullaro que el magisterio santafesino “desde diciembre de 2023 ha perdido más el 30 por ciento del poder adquisitivo” (sin contar la deuda paritaria de aquel año que la Provincia nunca saldó) y, entre más demandas, que las jubiladas docentes son aún más postergadas. También que el presentismo lejos de ser un “premio” es una extorsión y que castiga la profesión de enseñar.

Para el primer semestre de este año, el gobierno decretó un 12,5 por ciento de aumento (de pago escalonado). Para marzo estableció un 2,2, muy lejos en términos de plata de la inflación nacional del 3,6 por ciento conocida en estos días. Los porcentajes de aumentos que restan percibir son menores a los fijados para marzo (el 2,1 en abril, el 2 en mayo y el 1,6 desde junio) y en un país que se hunde económica y socialmente.

Apenas conocido el dato oficial de la inflación de marzo, desde Amsafé exigieron que se convoque a paritaria. “El aumento salarial otorgado en marzo –argumentaron– vuelve a ubicarse por debajo de la inflación registrada en la provincia de Santa Fe, profundizando la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores de la educación”.

La situación –señalaron– “se inscribe en un proceso sostenido de deterioro salarial, acompañado por decisiones que afectan las condiciones de trabajo y los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Recordaron que es en este escenario que se sostiene la Carpa Blanca por toda la provincia y se hacen visibles las condiciones de enseñar y aprender.

Desde el Sadop Rosario denunciaron que la pérdida salarial de las maestras y los maestros será de hasta 300 mil pesos. “Es una rebaja encubierta del mejor alumno que tiene Milei en la provincia, que es el gobernador Pullaro”, aseguró el secretario general de este sindicato, Martín Lucero.

Para el dirigente, la pérdida en los salarios “no es un error de cálculo, es una decisión política”. “Estamos frente a una rebaja salarial encubierta que castiga a miles de trabajadores de la educación”, consideró Lucero y aseguró que el gobernador Pullaro “quiere despegarse del modelo nacional, pero en la práctica aplica el mismo ajuste que Javier Milei: en los hechos los salarios se destruyen y los derechos se recortan”.

En este contexto de ajuste que denuncian los gremios, lo “real, transparente y fidedigno” es que llamar premio o incentivo al pago por presentismo es por lo menos injusto y perverso.

El legado del maestro Oxley

En 2016, en ocasión del 11 de septiembre, el maestro César Oxley había sido reconocido por la Provincia por su trayectoria de educador. En una entrevista repasaba que se había iniciado enseñando en escuelas rurales del Departamento Castellanos, y que había seguido su carrera docente en distintas escuelas de la provincia, entre ellas también de Rosario. Llegó a ser supervisor. La dictadura no le perdonó que su vida de maestro estuviera unida a la militancia sindical y lo dejó afuera del escalafón de supervisión al que había llegado con el mejor puntaje.

Al regreso de la vida democrática recuperó su cargo y fue elegido secretario general de Amsafé. También integró la comisión directiva de la Ctera. Cuando llegaron los 90 y las políticas neoliberales se profundizaron, el ministro Bondesío le pidió la renuncia al cargo. Pero como se lo había ganado concursando y no era un nombramiento político, rechazó la exigencia del funcionario de Reutemann y siguió enseñando y militando en la docencia.

En aquella entrevista lo que a César Oxley le interesaba dejar como legado era que la pelea por mejorar los ingresos va más allá del bolsillo docente. Lo decía así: “Lo que siempre se ve es que peleamos por nuestro salario, pero nuestra lucha es por la educación pública, laica, gratuita, democrática y popular. Cuando se pelea por el salario, la lucha es por la educación”.

Publicado en el semanario El Eslabón del 18/4/26

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El premio que castiga se publicó primero en Redacción Rosario.