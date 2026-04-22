Se viene Paseo del Río, una original feria de autor a orillas del Paraná



La actividad tendrá lugar el domingo 26 de abril de 14 a 18.30 h, en la costanera que se extiende entre Santos Palacios y Tucumán. La muestra de diseño reunirá propuestas de deco hogar, indumentaria y accesorios. También habrá diferentes alternativas para comer y beber.

La Municipalidad de San Lorenzo celebrará “Paseo del Río”, una propuesta que combinará diseño, creatividad y gastronomía en un entorno natural privilegiado de la ciudad. La feria se desarrollará el domingo 26 de abril a lo largo de la costanera norte, entre Tucumán y Santos Palacios, con epicentro en la plazoleta en homenaje a Malvinas.

El evento contará con la participación de emprendedores locales que exhibirán y comercializarán productos originales en distintos rubros.

Quienes recorran el paseo podrán encontrar artículos de decoración para el hogar, prendas de indumentaria y accesorios de diseño, todos elaborados de manera artesanal. Además, el evento ofrecerá una atractiva propuesta gastronómica con opciones para comer y beber al aire libre.

De este modo, el “Paseo del Río” se suma a las iniciativas impulsadas por el municipio para promover el desarrollo de emprendedores locales y generar espacios de encuentro y recreación para toda la comunidad. En esta oportunidad se desarrollará en un amplio espacio recuperado por la Municipalidad a través de una obra que incluyó nueva iluminación, bancos y veredas.