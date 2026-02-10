El ministro de Seguridad de la provincia Pablo Cococcioni dio un duro mensaje por las protestas en la fuerza de seguridad. Aunque admitió la “legitimidad del reclamo”, dijo que se “cruzó una raya” y acusó a “sectores desplazados vinculados a delitos de corrupción”.

El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Santa Fe Pablo Cococcioni dio una conferecia de prensa esta mañana de martes y envió un recio mensaje por las protestas en la fuerza de seguridad. Si bien admitió la “legitimidad del reclamo”, dijo que se “cruzó una raya” y acusó a sectores desplazados de la fuerza relacionados a casos de corrupción y que están cumpliendo penas en prisión.

“Sobre un reclamo cuyo fondo, tal como hemos dicho, juzgamos legítimo, atendible, casi en su totalidad, me atrevería a decir, entendemos que paulatinamente, con particular énfasis a partir de anoche se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar a partir de intereses particulares. y sectoriales, acciones violentas, antijurídicas”, sostuvo el ministro que prometió duras sanciones a lo rebeldes.

También aseguró que aunque con inconvenientes la seguridad ciudadana está grantizada, aunque responsabilizó a los que no están cumpliendo sus labores si se produce algún hecho por falta de patrullaje.

Fuente: Redacción Rosario