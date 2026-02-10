En la coyuntura actual de la ganadería argentina, no hay analista o referente del sector que no coincida con una hipótesis ya casi transformada en tesis: la actividad está en un momento bisagra para explotar, en el buen sentido, y volver a sus años de oro.

Una demanda global incesante que no logra ser abastecida por la oferta ha llevado los precios a sus máximos históricos y, en ese juego, Argentina tiene un rol protagónico: su carne bovina es históricamente una de las más apreciadas a nivel mundial, algo que confirma cada año con los múltiples premios que obtienen sus ejemplares en los certámenes internacionales de las razas.

De allí que el informe mensual de la consultora AZ Group para la Asociación Argentina de Angus (AAA) analiza también este escenario y concluye: “El desafío 2026 es productivista”.

LA GANADERÍA 2026: INVERNADA Y CRÍA

Según el análisis de AZ Group, si bien los precios de los terneros se tomaron un respiro en enero, y tuvieron incluso algunas correcciones bajistas, mantienen valores muy buenos, un 87% por encima de enero 2025.

De este modo, la preocupación sectorial hoy no está puesta en el mercado sino en el clima, debido a que las principales zonas ganaderas del país han recibido pocas precipitaciones en enero y los campos se resintieron.

No obstante, aún la señal no es de alarma: en general, la condición de la hacienda es buena y los terneros llegarán a zafra más pesados que el año pasado.

En este contexto, “técnicas como creep feeding y corral de inicio se presentan atractivas para potenciar la producción a costos relativos muy competitivos”, menciona el reporte.

Y completa con los motivos por los que considera que este 2026 tiene un desafío productivista: “Con precios máximos, el éxito comercial será función de la eficiencia productiva: selección genética, manejo forrajero, sanidad y tiempo de calidad destinado al gerenciamiento”.

LA GANADERÍA 2026: EL CONSUMO

En lo que respecta al eslabón de la cadena destinado al consumo interno, enero dejó buenas noticias.

“El consumo no se tomó vacaciones. Las ventas fueron buenas en los principales centros urbanos, más allá de la reducción de actividad comercial y laboral típica del mes. Los valores mantuvieron las subas del último trimestre del año pasado (+25%)”, repasa el relevamiento.

Un aspecto importante, además, es que la vaca podría recuperar precios a partir de la mejora en los valores convalidados por los importadores chinos, a lo que hay que sumar que el bajo volumen comercializado durante el mes en el Mercado de Cañuelas (82.059 cabezas) colaboró para despertar el interés de los compradores.

En el corriente mes, “se acentuará el faltante de hacienda liviana, lo cual otorgará firmeza para las cotizaciones”, anticipa el informe.

El freno para los precios de la hacienda, sin embargo, probablemente llegue por parte de los consumidores.

“El precio de la carne vacuna creció un 70% en el último año, casi 40% por encima de inflación. El poder de compra de los salarios evitará que el ‘salto’ de precios sea grande”, explica AZ Group.

LA GANADERÍA 2026: EL MERCADO INTERNACIONAL

Por último, el documento hace foco en las primeras pautas que va dando el mercado internacional sobre cómo se seguirán comportando las cotizaciones.

“En enero se realizó la primera feria de alimentos del calendario: Gulfood en Emiratos Árabes Unidos. Los precios acordados hablan de un mercado internacional preciando muy bien la carne vacuna. Los importadores chinos, sorprendidos por la cuantificación de las importaciones, validaron subas del 20% en sus compras”, menciona, como primer parámetro.

Por el lado europeo, la judicialización del acuerdo de libre comercio con el Mercosur pausó su puesta en marcha al menos hasta 2027. Así y todo, los precios se mantienen en alto, con subas del 6% en enero.

En tanto, Estados Unidos confirmó la ampliación del cupo de toneladas con preferencia arancelaria para que pueda exportar Argentina, bajo el sistema primero llegado, primero servido. Esto, según el análisis, generará una puja importante con las importaciones hacia China.

De esta manera, “el año promete buen nivel de precios, necesarios para la sostenibilidad de la industria exportadora”, cierra el informe.

LA GANADERÍA 2026, BAJO LA MIRADA ANGUS

A continuación, se puede ver el reporte completo difundido por la Asociación Angus, en el que también se muestran los datos de la evolución de los precios en los remates patrocinados por la asociación en 2025 y también un análisis más detallado de lo que está ocurriendo en el mercado mundial de la carne bovina.

