Los rumores de un posible casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul siguen firmes y la cantante dejó abierta la chance de tener una boda en el corto plazo.

“Yo no voy a contar algo estando sola, falta un otro. Hay que esperar un poquito más», indicó la artista, en la previa de su show en Rosario, al ser consultada sobre su posible casamiento con el futbolista del Inter Miami. Aunque no hubo confirmación, la actriz aseguró que le “encantaría” sellar su amor con el volante de la Scaloneta con una boda.

Respecto a su relación con el jugador, la cantante afirmó: “Estoy disfrutando, acompañándonos mutuamente con mis amigas, con Rodri, la verdad que está todo tan bien que no lo quiero quemar”.

Las declaraciones de Tini tuvieron un efecto inmediato en la opinión pública. Las redes sociales se encendieron con especulaciones y mensajes de apoyo, muchos interpretando sus palabras como una confirmación del próximo paso con el ex Racing.

Por último, Tini hizo referencia a su show en el Coloso Marcelo Bielsa, el próximo 18 de abril. “Busco brindar algo nuevo y desafiarme a mí misma”, reveló la artista, en diálogo con Canal 3. ​ ROSARIOPLUS