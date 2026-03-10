En el marco de Expoagro 2026, el Gobierno Nacional presentó nuevas herramientas de financiamiento destinadas a impulsar la producción ganadera y la industria agroalimentaria.

“Las iniciativas buscan mejorar la productividad, ampliar la capacidad de procesamiento y fortalecer las exportaciones del sector luego del acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos“, señaló la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP) en un comunicado.

El anuncio fue realizado por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y el presidente del BICE, Maximiliano Voss, en el predio de la feria en San Nicolás, Buenos Aires.

Las autoridades nacionales que presentaron los nuevos créditos en Expoagro

La presencia de Voss tiene que ver con que las líneas se canalizan a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), dependiente del Ministerio de Economía.

MÁS CRÉDITOS A VALOR NOVILLO

Puntualmente, la primera herramienta son créditos en valor producto para el sector ganadero, una ampliación de la línea disponible para la compra de vaquillonas y la retención de terneras.

En esta segunda etapa, el financiamiento se destina a capital de trabajo y acompaña todo el ciclo productivo, desde la incorporación del animal, hasta su engorde y posterior comercialización. El objetivo es impulsar un mayor rendimiento productivo, con más kilos de carne por animal y por hectárea.

El monto máximo es de hasta $800 millones por productor/empresa, las cuotas se fijan en kilos de novillo -que no varían durante toda la vida del préstamo- y se abonan en pesos al valor del índice INMAG (Índice Novillo del Mercado Agroganadero).

El financiamiento se otorga en UVA con una tasa fija del 8% anual y plazo de hasta 3 años.

Cabe recordar que los créditos en valor producto fueron lanzados al inicio de la actual gestión de Gobierno por el BICE, junto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, para los sectores ganadero, porcino, tambero y sojero, y ya llevan otorgados casi $ 50.000 millones.

El Gobierno lanzó créditos a valor novillo: financiarán la compra y retención de vientres

INCENTIVO A LAS INVERSIONES

En tanto, la segunda línea presentada financia proyectos de inversión en pesos y dólares, y tiene como objetivo la modernización industrial y aumento de la capacidad productiva del complejo agroalimentario. Se encuentra disponible para las actividades bovina, porcina, avícola y láctea.

Alcanza tanto a PyMEs -con montos de hasta $6.500 millones-, como a grandes empresas y se otorga en las modalidades de inversión o leasing.

En la primera, se financia la construcción de plantas, maquinaria, infraestructura energética, tratamiento de efluentes, entre otros. El plazo es de hasta 10 años, con hasta 2 años de gracia y la tasa TAMAR +4% (PyMEs) o + 6% (Grandes empresas).

“El RIMI va a ayudar a catalizar inversiones agroindustriales que venían postergadas”

El leasing abarca la compra de equipamiento industrial, rodados y equipamiento para logística. La financiación cubre hasta el 100% del valor del bien (IVA incluido) con un plazo de hasta 3 años y tasa fija bonificada por fabricantes y concesionarias desde 19,45% en pesos.

Con información de INFOCAMPO

