Representantes de las provincias de Santa Fe, Salta, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes analizaron el presente del productivo del país y dieron precisiones sobre el rumbo en el que, consideran, debe encauzarse el sector.

En el inicio de la megamuestra que festeja sus 20 años de antigüedad, y que se extenderá hasta el próximo viernes, funcionarios provinciales recorrieron el predio y, evocando la fuerza del interior productivo, lanzaron definiciones sobre el presente y futuro del sector agroindustrial.

Uno de los asistentes destacados fue el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien puso en valor la heterogeneidad de su provincia: “Santa Fe es el campo, es la industria, pero también los puertos y aeropuertos que nos abren los brazos al mundo. Tenemos que cuidar mucho la producción a nivel nacional, tenemos que proteger al campo y cuidar a nuestra industria. Aquí hay valor agregado”.

A continuación, y en línea con los ya tradicionales reclamos del sector, se refirió a la baja de retenciones y aseguró que, de reducirlas a la mitad, se estaría “inyectando alrededor de 2.500 millones de dólares a la microeconomía a nivel nacional” y afirmó el gobernador: “Provocaría un shock en el bolsillo de los argentinos, que es lo que hoy tenemos que empezar a buscar”.

En esto coincidió el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, para quien “ya no hay más excusas”.

“Es mentira que no se pueden bajar retenciones, porque hoy hay otros motores de la economía que vienen creciendo, como la minería, el petróleo, la energía. Y a esos sectores, en lugar de ponerles retenciones, se los incentiva y estimula. Los países de la región con los que competimos no tienen retenciones”, sostuvo el funcionario que responde al gobernador Martín Llaryora.

Asimismo, Busso también mencionó uno de los temas centrales de la agenda actual, que no escapa a esta nueva edición de Expoagro: el financiamiento. En el caso de Córdoba, consideró que, sin intervención del Estado, el acceso al crédito sería “una mochila de plomo para el sector”, fruto de la falta de tasas competitivas.

“Las necesitamos. No hay que dejar de acompañar al sector en un momento de muchas dificultades. Los estados provinciales estamos haciendo un esfuerzo enorme para hacer buenos negocios”, afirmó.

Asimismo, desde Entre Ríos, Guillermo “Willy” Bernaudo, ministro de Desarrollo Económico, sostuvo que el financiamiento será uno de los grandes temas de Expoagro, porque “el sector está un poco atrancado en los temas financieros”.

“Me parece que hay líneas interesantes como la del Banco Nación, el Banco Provincia, y el BICE. Creo que lo central irá por ahí: financiamiento y nuevas tecnologías”, resumió el ministro, que adelantó una agenda cargada de actividades en el marco de la pronta visita del gobernador Rogelio Frigerio.

La agenda de las economías regionales

Desde el norte del país, y visitando la muestra por primera vez, el vicegobernador de Salta, Antonio Morocco, destacó las posibilidades productivas que ofrece su provincia, a la que catalogó como “un lugar productivo muy interesante para la inversión”.

“Salta es una provincia chica. Tenemos una relación muy directa entre el quehacer diario de lo público y lo privado y hay que trabajar para evitar las dicotomías. Nosotros entendemos que el Estado articula, que el sector privado invierte, y que eso lo tenemos que cuidar”, definió el funcionario.

A continuación, se refirió a la situación laboral de dos producciones de gran relevancia en el norte productivo: la tabacalera y la vitivinícola. “La rama del tabaco está muy compenetrada en la sociedad. Son 100 mil puestos de trabajo que tenemos que defender año a año con el Fondo del Tabaco. Lo mismo con nuestros viñedos de altura”, indicó.

Por su parte Mariel Gabur, ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, trajo a colación las producciones arroceras y forestales, centrales para la actividad de esa provincia.

“Tenemos producciones importantes como la de arroz, de muy buena calidad y con muy buena genética. También trabajamos muchísimo en el área foresto-industrial, donde queremos ir modificando la genética de los árboles para producir mejor. Necesitamos darle valor agregado a nuestra provincia, y el objetivo del gobernador Juan Pablo Valdés es de seguir creciendo”, afirmó.

En materia de infraestructura, la funcionaria señaló que el foco de la actual gestión está en la logística. En esta línea, mencionó la necesidad de rutas en condiciones, y destacó los trabajos de la provincia para construir el puerto de Ituzaingó, al que se le sumará otro a futuro en la localidad de Lavalle.

“Sabemos que nuestra producción necesita bajar los costos para llegar al mundo y necesitamos utilizar el río. Por lo tanto, estamos esperando políticas claras relacionadas con la navegación para que los barcos puedan llegar a nuestros puertos y puedan bajar los costos de nuestros productos en la comercialización”, agregó.

Una mirada desde el Congreso

De la primera jornada de Expoagro también participaron los legisladores nacionales Fernando de Andreis, miembro del interbloque Fuerza del Cambio en la Cámara Baja; y Maximiliano Abad, senador por el bloque de la UCR.

El primero de ellos ponderó el ordenamiento macroeconómico alcanzado -al que tildó de “fundamental” para mantener baja la inflación- y coincidió en la “necesidad imperiosa” de bajas retenciones, mejorar la infraestructura y ganar competitividad.

Abad, por su parte, se refirió a la “convulsión” generada por los conflictos internacionales y llamó a prestar atención al impacto que aquello podría tener en Argentina. El senador ejemplificó con el caso del petróleo, y consideró que “las inversiones no van a países emergentes si no centrales”.

“Hay un desafío como Estado para trabajar de forma conjunta con este sector y generar las condiciones para que este sector se siga fortaleciendo”, concluyó.

Fuente: TRECEBITS