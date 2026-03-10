Las películas de Hollywood sugieren que los leones o los tiburones son las criaturas más mortíferas. Sin embargo podría sorprenderte cuáles son en realidad las mas peligrosas.

Cuando pensamos en los animales más peligrosos, seguramente vengan a nuestra mente recuerdos de ataques de tiburones en el mar, leones en la selva o algún otro de gran porte. Sin embargo, existen otras especies que pueden ser terriblemente letales para el hombre.

Si bien es verdad que el mismísimo ser humano es la especie más dañina sobre la tierra y la que más muertes puede ocasionar si se tiene en cuenta la cantidad de animales y peces que se toman para la alimentación cada día, también es cierto que lo hacemos al amparo de nuestra supervivencia. Pero cuando sacamos de la lista al hombre como especie, existen otras que deberían preocuparnos.

Por Daniel Aprile | MeteoRed

El ranking de los animales más peligrosos del mundo

Este es el ranking científico (de menor a mayor) elaborado en función de la cantidad de muertes humanas que provocan los animales. Según los especialistas, estos son los tres animales más peligrosos del mundo.

Puesto 3 – Serpientes

Las serpientes son un problema importante en muchas partes del mundo y matan a más de 100.000 personas al año. Las mordeduras son más comunes en países con poca recopilación de datos, lo que lleva a los expertos a creer que están drásticamente por debajo de las reportadas.

Teniendo en cuenta un amplio margen de error, la Organización Mundial de la Salud estima que las serpientes matan entre 81.000 y 138.000 personas al año, sin mencionar los cientos de miles de sobrevivientes que sufren amputaciones y discapacidades permanentes.

Puesto 2 – Gusano de ascaris

Se cree que unas 1.200 millones de personas (aproximadamente el 15 por ciento de la población mundial) son portadoras de este parásito. La ascaris es la causa más común de helmintiasis transmitida por el suelo, una clase de infección intestinal que también se transmiten por el gusano de látigo y el anquilostoma.

La mayoría de las personas nunca muestran síntomas, pero en casos raros, la enfermedad puede tener consecuencias potencialmente mortales, principalmente en niños.

Puesto 1 – Mosquito

Es realmente un verdugo y no hay duda de que los mosquitos constituyen una amenaza única para la humanidad. Es el único organismo que nos mata casi sin darnos cuenta, ya que en realidad es el vector que transmite enfermedades como la malaria, la fiebre del dengue, la fiebre amarilla, entre otras.

Algunos expertos son escépticos de la afirmación a menudo repetida de que han matado a la mitad de todas las personas que han vivido, pero eso hace poco para disminuir la profundidad con la que han dado forma al curso de la historia humana. Con más de 3.300 especies, estos insectos que vemos a diario son los más mortíferos en todo el mundo.

La lista sigue y hay muchas sorpresas

Es importante destacar que en la lista también hay sorpresas: los perros provocan casi 60.000 muertes al año y a pesar de que son considerados nuestros “mejores amigos”, también son una importante amenaza. La mayoría de las muertes por perros no son el resultado directo de un ataque, sino del virus de la rabia incurable que pueden transmitir a los humanos cuando muerden, a pesar de que existe una vacuna para evitarlo.

En el mundo acuático, aparecen los los carables de agua dulce, que aniquilan cerca de 12.000 personas al año. Son asesinos sutiles que ni siquiera necesitan entrar en contacto con sus víctimas, ya que liberan larvas de esquistosomiasis, que pueden penetrar en la piel de cualquier ser humano nadando o bañando en agua contaminada y desencadenar todo tipo de problemas de salud desagradables, incluso la muerte.

En nuestra región un grave problema lo genera la vinchuca y es la encargada de propagar el “mal de Chagas”, una enfermedad que aún no cuenta con una vacuna preventiva. La vinchuca deposita en su piel el parásito Trypanosoma cruzi y cuando la persona se rasca lo incorpora en sus tejidos. Esta enfermedad produce la muerte de 12.000 personas por año aproximadamente.

La lista sigue con otras especies, como los “besando bichos”, un insecto que causa la enfermedad del sueño africano; los escorpiones, que son una amenaza principalmente en África, Asia y América Latina. También aparecen las tenias, que provocan cisticercosis y por último el cocodrilo y los hipopótamos, para completar una lista de 10 especies que son las más peligrosas del planeta.