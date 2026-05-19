Durante la primera jornada de la Expo Angus de Otoño se llevó a cabo en la pista Indoor el “Camino de los Campeones”, que consiste en un curso técnico intensivo organizado por la Asociación Argentina de Angus junto con el Ateneo Angus.

“El camino es un tránsito que lleva mucho tiempo. Son pocos los que llegan a campeones y son la punta de la pirámide que derrama esta excelencia a toda la ganadería”, manifestó Amadeo Derito, presidente de la Asociación, frente a la tribuna llena de jóvenes que tomaban nota de cada detalle.

A continuación, Luciano Correndo, coordinador del Ateneo, destacó la convocatoria a este curso, al que asistieron también jóvenes criadores de Uruguay y Paraguay.

EL CAMINO ANGUS, DEL LOTE AL DATO

Pablo Bustillo, de Cabaña La Llovizna, dio inicio a esta jornada profesional explicando cómo se realiza la dirección técnica de una cabaña: “Debemos plantearnos objetivos claros y mensurables. Luego, utilizar las herramientas que tenemos disponibles como el Programa ERA, que mide las diferencias esperadas de progenie, y usar como guía el SIGA, software que desarrolló la Asociación”.

Respecto de la gestión, Bustillo señaló la importancia de capacitar a todo el personal involucrado, seguir la evolución de las variables para sostener los objetivos planteados y “mucha paciencia, porque los resultados se verán dentro de tres años”.

“Paulino” abrió la pista y los Angus ya viven su fiesta de otoño en Palermo, con récord de inscriptos

A continuación, Alfonso Bustillo, expresidente de la Asociación, sostuvo que “la selección de los animales debe ser funcional”, lo que se traduce en que “cada ejemplar debe ser mejor que el anterior”, porque “la fertilidad no se negocia”.

“Si una vaca no queda preñada estando en las mismas condiciones que sus pares, debe ser apartada. Como criadores, queremos que el negocio se maximice y para eso debemos basarnos en cuatro pilares: manejo, genética, nutrición y sanidad”, remarcó Bustillo.

En este punto, el cabañero indicó el valor de trabajar con la evaluación genómica, esto es, la utilización de DEPs enriquecidos, lo que permite adelantar decisiones.

Por su parte, Ricardo Bastía, de Cabaña Don José de La Dulce, partido de Necochea, contó cómo es la labor cotidiana que realizan en el establecimiento respecto al manejo que hacen del rodeo y los criterios de selección.

Luego ingresaron animales a la pista que sirvieron de modelo para mostrar cómo se preparan los ejemplares que van a participar en una exposición. Mientras realizaba labores de corte y peinado sobre una ternera, Francisco Eyherabide explicó cómo deben hacerse para realzar sus virtudes.

GRANDES CAMPEONES ANGUS: “QUE SEAN CARNICEROS”

Al cierre del curso, Juan Martín Ojea, director de Angus y jurado internacional, contó qué características buscan los jurados en los machos y en las hembras.

“Buscamos que sean carniceros, esto es, animales anchos y carnudos. Esto se ve en los cuartos y en el lomo”, precisó.

Luego, ahondó que, en los machos, se busca además que tengan buenos aplomos, sobre todo los traseros; mientras que en las hembras se presta atención a su corrección estructural; es decir, que sean suaves de cabeza y cogote y que tengan buenas ubres, ya que deben alimentar bien a sus terneros.

Así, finalizado el “Camino de los campeones”, se les entregó un certificado a los asistentes y un número para participar del sorteo.

“Esta actividad demuestra cómo es el trabajo en las cabañas día a día desde la selección de los animales que van a iniciar este camino de excelencia. Y el trabajo de los campeones no termina en la pista, continúa en el campo donde derrama su genética a todo el rodeo”, concluyó Derito.

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