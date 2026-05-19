El 25 de mayo de 1810 es una de las fechas fundacionales de la República Argentina, ya que ese día se creó el Primer Gobierno Patrio. Pero ese momento fue la culminación de uyna serie de sucesos que comenzaron varios años antes.

Algunos piensan que el punto de partida fue la Independencia de los primeros países americanos que lo hicieron (Estados Unidos, Haití, etc). Otros creen que todo comenzó con las Invasiones Inglesas. Pero sin ninguna duda, sea cual sea el inicio del proceso, es importante comprender que la historia es una sucesión de acontecimientos que van determinando los cambios sociales, un proceso que va llevando los hechos en determinada dirección.

En esos días previos al 25 de mayo, algunos habitantes del por entonces Virreinato del Río de la Plata no querían a Liniers porque era francés. Otros sí lo querían porque había demostrado su valentía y su coraje en las Invasiones Inglesas. “¡Fuera Liniers”, grita Álzaga. “¡Que se quede Liniers!”, dice Saavedra.

Ahora dicen que en Brasil hay una tal Carlota que quiere ser reina del Río de la Plata. Parece que es la hermana del rey de España, Fernando VII, que en realidad ya no es el rey y está preso en Francia. El nuevo rey es el hermano de Napoleón, que se llama José y le dicen Pepe Botella.

Pero eso no es todo: por esos días llega a Buenos Aires un nuevo virrey que se llama Cisneros. Empieza a gobernar en nombre de una Junta española que… ¡oh! deja de existir al poco tiempo.

¿Entonces quién manda? “¿No será la hora del pueblo?”, se preguntan muchos. Algo empieza a nacer y ya es un secreto a voces. Estamos en 1810 y cosas muy importantes están a punto de pasar.

Así se hizo la patria

Billiken te acerca un imperdible cuadernillo ilustrado ideal para que chicos y chicas se introduzcan en los antecedentes de la Revolución que desembocó en nuestro Primer Gobierno Patrio.

Si sos padre, es una gran lectura para compartir con tus hijos y aprender sobre este momento histórico de nuestro país. Si sos docente, puede ser un gran punto de partida para introducir la temática y preparar tu propia secuencia didáctica.

Es un material ideal para trabajar con niños y niñas de Primer y Segundo Ciclo de la primaria. A continuación, te damos el enlace para descargar el cuadernillo La Revolución de Mayo (1° parte) de la colección Así se hizo la patria, de Billiken.

¡Viva la patria!

TELAM