En los experimentos realizados con animales se comprobó que el nuevo medicamento ayudó a recuperar la estructura original de los huesos dañados, además de formar nuevos vasos sanguíneos.

Científicos de la Universidad Estatal Médica de Volgogrado (Rusia) fueron los primeros a nivel mundial en desarrollar un gel que tiene la capacidad de regenerar los huesos humanos, incluso si resultaron dañados de gravedad por balas y metralla, recogen este sábado medios locales.

El nuevo medicamento cuenta con activadores de regeneración que penetran profundamente en las áreas lesionadas del hueso, lo que permite al cuerpo humano iniciar el mecanismo de autocuración ósea.

En los experimentos realizados con animales, se observó que las zonas afectadas en sus huesos fueron restituidas completamente con su propio tejido, recuperando su estructura original. Además, se comprobó que estos huesos formaron nuevos vasos sanguíneos.

De acuerdo con el científico Dmitri Kompantsev, actualmente no existen análogos del gel en otras partes del mundo. Por otro lado, los medios locales señalan que podría ser empleado en operaciones quirúrgicas maxilofaciales y odontológicas, debido a que potencia la osteointegración y la formación de tejido óseo nuevo.

También podrá ser utilizado para tratar heridas óseas de los participantes de la operación militar espacial rusa que hayan sido causadas por disparos.

RT