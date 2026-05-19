La falta de sueño y descanso es una de las principales preocupaciones de la sociedad actual.

Los especialistas señalan que tiene que ver con cuestiones que van desde las hormonas hasta el estrés. Pero, ahora también se analizan las implicaciones de la alimentación.

Los seis alimentos que pueden ayudar a inducir el sueño:

1. Leche: Contiene triptófano, que el organismo convierte en serotonina, precursora de la melatonina.

2. Té de manzanilla: reconocido por sus propiedades relajantes, “puede aumentar los niveles de glicina en el cuerpo, un neurotransmisor que relaja los nervios.

3. Banana: además de ser fuente de magnesio, también contiene potasio, que ayuda a regular los músculos, incluidos los respiratorios.

4. Almendra: rica en magnesio, se considera un relajante muscular natural.

5. Cereza: Es una de las pocas fuentes naturales de melatonina, la hormona que regula el ciclo del sueño.

6. Pescado graso: El salmón, el atún y la trucha son ricos en ácidos grasos omega-3 y vitamina D, que se han relacionado con un mejor sueño, ya que pueden aumentar la producción de serotonina.