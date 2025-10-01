El “Cordobazo” del trigo: estiman una supercosecha que superará ampliamente el récord anterior





De acuerdo con un relevamiento realizado entre el 8 y el 15 de septiembre por el Departamento de Información Agronómica, la provincia de Córdoba podría alcanzar la mayor producción de trigo de su historia: 5,7 millones de toneladas, con un rendimiento promedio de 35 quintales por hectárea.

Superaría así con amplitud el récord vigente, que corresponde a 5 millones de toneladas en el ciclo 2017/18, de acuerdo con los registros históricos de la entidad bursátil.

El dato sobresaliente no solo es la mejora de rindes, que sería el más alto de las últimas cuatro campañas, sino también el fuerte crecimiento en el área sembrada: la superficie implantada con trigo este año se ubicó 66% por encima del promedio provincial.

En departamentos como Marcos Juárez y Unión se destacan picos de 49,7 y 47,5 qq/ha, respectivamente, confirmando la incidencia positiva de las abundantes lluvias en toda la región.

GARBANZO: RINDES RÉCORD

El otro cultivo invernal con gran proyección es el garbanzo. Según el relevamiento, se esperan rindes de 25 quintales por hectárea, el mayor valor registrado en Córdoba desde que la Bolsa de Cereales lleva estadísticas.

En departamentos como Colón, incluso, los promedios trepan a 29,7 qq/ha.

No obstante, la producción total estimada será de 49 mil toneladas, por debajo de campañas anteriores, debido a la reducción de la superficie sembrada.

La mayoría de los lotes se encuentran bajo riego y atraviesan su período crítico, aunque en algunos departamentos como Totoral, Río Seco y Río Primero se registraron heladas que complicaron el cuajado en etapas iniciales.

ESTADO SANITARIO Y CONTEXTO CLIMÁTICO

El estado general de los cultivos fue calificado como muy bueno a excelente, aunque se detectaron algunas zonas con excesos hídricos leves a moderados en el este provincial.

En trigo, las enfermedades presentes —como mancha amarilla y roya— aparecen en baja incidencia, sin superar los umbrales de control. También se reportó la presencia de pulgón verde, pero sin impacto productivo.

En garbanzo, el panorama sanitario es igualmente positivo, aunque se observaron casos puntuales de rabia (Ascochyta rabiei) en baja incidencia. Los especialistas advierten que, dado el actual escenario de humedad y temperaturas, será clave mantener un monitoreo constante para evitar que las enfermedades fúngicas se desarrollen.

En paralelo, las condiciones climáticas de los últimos meses resultaron decisivas. Las abundantes y generalizadas precipitaciones registradas en toda la provincia, especialmente en Unión y Marcos Juárez, consolidaron el potencial productivo y explican las proyecciones récord para el trigo.

En el pronóstico trimestral del SMN, para los meses de septiembre, octubre y noviembre, cruciales en la definición de rendimientos de cultivos invernales, no hay una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones. Las temperaturas, por su parte, serían superiores a lo normal.

