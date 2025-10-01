¿Por qué se celebra esta efeméride?

En 2015 la Organización Internacional del Café (OIC) estableció el 1 de octubre como el “Día Internacional del Café”. La iniciativa buscaba promover el consumo de esa bebida. La efeméride se celebró por primera vez en Milán (Italia) y hoy en día funciona como inspiración para realizar eventos en diferentes lugares del mundo. Esta fecha también se utiliza para fomentar el comercio de café a nivel mundial. En muchos negocios ofrecen tazas de café gratis o con descuentos. Algunas empresas comparten cupones y hasta hacen ofertas especiales a través de las redes sociales.

¿Qué es la Organización Internacional del Café?

La Organización Internacional del Café (OIC) se creó en 1963 en Londres bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debido a la gran importancia económica de ese producto. Según el sitio web de la institución, el objetivo de la OIC es “fortalecer el sector cafetero mundial y promover su expansión sostenible en un entorno basado en el mercado para beneficio de todos los participantes en el sector”. Entre otras cuestiones, esta organización se encarga de generar vínculos comerciales estratégicos entre los gobiernos y el sector privado en materia de café, ofrecer y recibir financiación para proyectos que beneficien a la economía cafetera mundial, promover la calidad del café mediante un “Programa de Mejora de la Calidad del Café” y fundamentalmente aumentar el consumo y los mercados de ese producto.

El café

Es la bebida que se obtiene a partir de los granos tostados y molidos de los frutos de la planta de café, que se llama “cafeto”. Este producto es uno de los más comercializados a nivel internacional y una de las tres bebidas​ más consumidas del mundo, junto con el agua y el té. Se considera el café como una de las infusiones sin alcohol más socializadoras del mundo. Puede tomarse solo o con leche, con o sin azúcar, con crema, leche condensada, chocolate o algún licor. Se sirve habitualmente caliente, pero también se toma frío o con hielo. En España, Portugal y Paraguay es frecuente el consumo de café torrado, es decir, tostado y con azúcar.

TELAM