«Yo no canto por cantar», avant-premiére de la película de Ana L’ Homme
Por Pía Figueroa. Pressenza.com
La película que presenta a Mauricia Saavedra, poeta y cantora campesina de la zona central de Chile, quien desde los 12 años ha cultivado la guitarra traspuesta y el canto a lo humano, llevando su voz por gran parte del país.
Madre soltera y mujer lesbiana, se autodefine como una «mujer guerrera» que ha enfrentado la violencia y las dificultades de frente, encontrando en el canto un camino de sanación y transferencia para arribar a la reconciliación.
Este documental muestra cómo Mauricia ha decidido ayudar a otras cantoras en sus dolorosas experiencias, aprendiendo a escucharlas y a conectarlas con su dignidad, para transformar las condiciones de violencia arraigadas en las dinámicas del campo chileno.
La presentación de la película, ayer 30 de septiembre, tuvo lugar en la Cineteca de La Moneda a sala llena, entre quienes se encontraba también Mauricia Saavedra. Terminada la presentación de esta conmovedora cinta, y luego de las palabras con las que la Directora Ana L’Homme agradeciera al vasto equipo con el que fue posible la realización del documental, la cantora popular tomó su guitarra y deleitó al público con algunas de sus canciones. Las palmas siguieron el ritmo, las voces corearon y un sostenido aplauso cerró la jornada, antes de compartir un ágape de intercambio informal en el que se respiraba una intensa emoción entre los presentes.
Festivales y premios:
20º In-Edit Festival Internacional de Cine y Documental Musical 2024, Mejor Documental Nacional
15º Festival Cine de Mujeres FEMCINE, 2025
17º Festival de Cine Chileno FECICH, 2025, Mejor Banda Sonora y Mención Honorífica del Jurado de la Prensa
Ficha técnica
Dirección y Guión: Ana L’Homme
Producción Ejecutiva: Ana L’Homme, Eduardo Fuenzalida
Co-Producción: Carlos Castro (Colombia)
En asociación con: Canal Cultura (Colombia)
Dirección de Fotografía: Patricio Alfaro
Cámara Adicional: Felipe Elgueta
Sonido Directo: Delphine Joly, Paula Díaz, Fernando Gaitán
Montaje: Ana L’Homme, Sofía Pulido
Con la participación de: Mauricia Saavedra, Amalia Céspedes, Francisca Navarro, Anita Julia Rojas, Doralisa Gómez Rojas y María Eugenia Manríquez.
Casa Productora: León Alado Producciones
País: Chile – Colombia
Año: 2024
Duración: 80 min.
Calendario de presentaciones
Jueves 2 octubre Valdivia
Viernes 3 octubre Santiago
Lunes 6 de octubre Concepción y Puerto Varas
Martes 7 de octubre Puerto Varas
Miércoles 8 de octubre La Serena, Santiago, Concepción, Puerto Varas, Puerto Montt, Coyhaique
Para mayores informaciones ver https://miradoc.cl/
Pía Figueroa
PRESSENZA – Humanismo 2025
