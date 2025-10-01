Por Pía Figueroa. Pressenza.com



La película que presenta a Mauricia Saavedra, poeta y cantora campesina de la zona central de Chile, quien desde los 12 años ha cultivado la guitarra traspuesta y el canto a lo humano, llevando su voz por gran parte del país.

Madre soltera y mujer lesbiana, se autodefine como una «mujer guerrera» que ha enfrentado la violencia y las dificultades de frente, encontrando en el canto un camino de sanación y transferencia para arribar a la reconciliación.

Este documental muestra cómo Mauricia ha decidido ayudar a otras cantoras en sus dolorosas experiencias, aprendiendo a escucharlas y a conectarlas con su dignidad, para transformar las condiciones de violencia arraigadas en las dinámicas del campo chileno.

La presentación de la película, ayer 30 de septiembre, tuvo lugar en la Cineteca de La Moneda a sala llena, entre quienes se encontraba también Mauricia Saavedra. Terminada la presentación de esta conmovedora cinta, y luego de las palabras con las que la Directora Ana L’Homme agradeciera al vasto equipo con el que fue posible la realización del documental, la cantora popular tomó su guitarra y deleitó al público con algunas de sus canciones. Las palmas siguieron el ritmo, las voces corearon y un sostenido aplauso cerró la jornada, antes de compartir un ágape de intercambio informal en el que se respiraba una intensa emoción entre los presentes.

Festivales y premios:

20º In-Edit Festival Internacional de Cine y Documental Musical 2024, Mejor Documental Nacional

15º Festival Cine de Mujeres FEMCINE, 2025

17º Festival de Cine Chileno FECICH, 2025, Mejor Banda Sonora y Mención Honorífica del Jurado de la Prensa

Ficha técnica

Dirección y Guión: Ana L’Homme

Producción Ejecutiva: Ana L’Homme, Eduardo Fuenzalida

Co-Producción: Carlos Castro (Colombia)

En asociación con: Canal Cultura (Colombia)

Dirección de Fotografía: Patricio Alfaro

Cámara Adicional: Felipe Elgueta

Sonido Directo: Delphine Joly, Paula Díaz, Fernando Gaitán

Montaje: Ana L’Homme, Sofía Pulido

Con la participación de: Mauricia Saavedra, Amalia Céspedes, Francisca Navarro, Anita Julia Rojas, Doralisa Gómez Rojas y María Eugenia Manríquez.

Casa Productora: León Alado Producciones

País: Chile – Colombia

Año: 2024

Duración: 80 min.

Calendario de presentaciones

Jueves 2 octubre Valdivia

Viernes 3 octubre Santiago

Lunes 6 de octubre Concepción y Puerto Varas

Martes 7 de octubre Puerto Varas

Miércoles 8 de octubre La Serena, Santiago, Concepción, Puerto Varas, Puerto Montt, Coyhaique

Para mayores informaciones ver https://miradoc.cl/

Pía Figueroa

PRESSENZA – Humanismo 2025

