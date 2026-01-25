El calor intenso continuará dominando el clima en Rosario y la región durante toda la semana, con temperaturas máximas que se mantendrán muy por encima de los valores habituales para esta época del año.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este domingo 25 de enero la temperatura máxima alcanzará los 36 grados, con cielo mayormente nublado y viento del noreste, en una jornada marcada por la alta humedad.

El lunes será el día más agobiante del período, con una mínima de 25 grados y una máxima que podría trepar hasta los 37. El cielo se mantendrá nublado durante toda la jornada, lo que contribuirá a una mayor sensación térmica.

Entre la noche del lunes y la madrugada del martes se prevé un cambio en la dirección del viento al sector sur, acompañado por la probabilidad de lluvias aisladas. Sin embargo, el descenso de temperatura será leve y el martes la máxima rondará los 35 grados.

Hacia el resto de la semana, el pronóstico indica que el viento volverá a soplar del norte y del este, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 33 y 36 grados, sin señales de un alivio significativo del calor en el corto plazo. ​ ROSARIOPLUS