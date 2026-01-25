Febrero ya está a la vuelta de la esquina, y es un mes excelente para la producción de frutas y verduras llenas de nutrientes.



Al integrar estos alimentos a tu dieta es una excelente manera de mantenerte fuerte y saludable para recibir con alegría esta temporada.

¿Por qué consumir productos de temporada?

Consumir frutas y verduras de temporada no solo es una delicia para el paladar, sino que también tiene un impacto directo en tu salud. Al ser productos cultivados en su momento óptimo, estas plantas ofrecen un mayor aporte de vitaminas, minerales y antioxidantes.

Además, el calor del sol natural transforma la planta, permitiéndole desarrollar un sabor y aroma mucho más intensos que aquellos cultivados en invernaderos o almacenados en frío, donde pierden gran parte de sus propiedades.

Apoyo a tu economía

Consumir productos de temporada también tiene un impacto positivo en tu bolsillo. Estos alimentos son más accesibles porque están en su pico de producción, lo que reduce el costo de transporte y almacenamiento.

Al no necesitar ser importadas o cultivadas fuera de su ciclo natural, las frutas y verduras de temporada son más económicas, lo que favorece la economía familiar. Además, al ser cultivadas localmente, tienes la oportunidad de disfrutar de productos frescos y saludables sin romper tu presupuesto.

Sostenibilidad con cada bocado

Al elegir frutas y verduras de temporada, no solo estás mejorando tu dieta, sino también contribuyendo a un futuro más sostenible. Este tipo de alimentos reduce las emisiones de dióxido de carbono, ya que no requieren largos viajes desde zonas de cultivo lejanas, lo que disminuye significativamente la huella de carbono.

Además, consumir estos productos respeta el ciclo natural de producción. Las plantas crecen en su momento adecuado sin forzarse a madurar fuera de su tiempo, lo que ayuda a mantener un equilibrio ecológico y favorece prácticas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente.

Frutas de febrero: un festín de colores y nutrientes

De acuerdo con la Profeco y la UNAM (Universidad de México), estas son las mejores frutas para consumir en febrero:

Fresa: Esta deliciosa fruta, rica en vitamina C, antioxidantes y fibra, es ideal para fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud de la piel. Estudios indican que las fresas ayudan a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares.

Granada: Rica en vitamina C y antioxidantes, la granada china es perfecta para mejorar la circulación sanguínea y combatir la inflamación. Su alto contenido de flavonoides también ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro.

Guayaba: Cargada de vitamina C, la guayaba fortalece el sistema inmunológico y es excelente para mejorar la digestión. Además, contiene licopeno, un antioxidante que puede reducir el riesgo de cáncer.

Limón: No solo es refrescante, sino que su alta concentración de vitamina C también ayuda a fortalecer el sistema inmune, combate resfriados y mejora la absorción de hierro de otros alimentos.

Mamey: Esta fruta tropical es rica en fibra, vitamina C y antioxidantes. Ayuda a regular el colesterol y es excelente para la salud cardiovascular.

Mandarina: Perfecta para mantener tu piel saludable, la mandarina está llena de vitamina C. También ayuda a mejorar la digestión y es una excelente fuente de antioxidantes.

Mango: Además de ser dulce y sabroso, el mango es rico en vitamina A, que es esencial para la salud ocular. También tiene propiedades antiinflamatorias y es ideal para la digestión.

Mango: Además de ser dulce y sabroso, el mango es rico en vitamina A, que es esencial para la salud ocular. También tiene propiedades antiinflamatorias y es ideal para la digestión.

Melón: Refrescante y lleno de agua, el melón es ideal para mantenerte hidratado. Su alto contenido en vitamina A y C lo convierte en un perfecto aliado para la piel y el sistema inmunológico.

Naranja: ¡Clásica y deliciosa! Rica en vitamina C, la naranja no solo fortalece el sistema inmunológico, sino que también ayuda a mantener la piel radiante y saludable.

Papaya: Esta fruta tropical es una maravillosa fuente de enzimas digestivas que ayudan a mejorar la digestión. También está llena de vitamina C, que fortalece el sistema inmune.

Plátano: Rico en potasio, el plátano es ideal para mantener una presión arterial saludable y provee energía rápida gracias a sus carbohidratos naturales.

Sandía: Refrescante y con alto contenido de agua, la sandía es perfecta para los días calurosos. Además, contiene licopeno, un antioxidante que combate los daños celulares.

Tamarindo: Con su sabor ácido, el tamarindo es una excelente fuente de fibra y antioxidantes. Ayuda a mejorar la digestión y es ideal para desintoxicar el cuerpo.

Toronja: Conocida por sus propiedades para reducir el colesterol y ayudar en la pérdida de peso, la toronja es también una excelente fuente de vitamina C.

Verduras de febrero: un toque saludable para tus platos

Esta lista describe las verduras más frescas para consumir en el segundo mes del año, según la Profeco y la UNAM:

Acelga: Cargada de hierro y vitamina K, la acelga es perfecta para fortalecer los huesos y mejorar la salud de la sangre.

Ajo: Este poderoso antioxidante tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Berenjena: Rica en fibra y antioxidantes, la berenjena ayuda a regular el colesterol y a mejorar la salud del corazón.

Betabel: Con su alto contenido de antioxidantes, el betabel es excelente para mejorar la circulación sanguínea y proteger el hígado.

Calabacita: Baja en calorías y rica en fibra, la calabacita es ideal para mantener el sistema digestivo saludable y ayudar a controlar el peso.

Cebolla: La cebolla es rica en antioxidantes, especialmente la quercetina, que ayuda a reducir la inflamación y proteger el corazón.

Col: Esta verdura de hojas verdes es rica en vitamina K, esencial para la salud ósea, y tiene propiedades antiinflamatorias.

Coliflor: Excelente fuente de vitamina C y antioxidantes, la coliflor ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y combate el daño celular.

Chayote: Rico en fibra y bajo en calorías, el chayote es ideal para quienes buscan mantener su peso. Además, contiene antioxidantes que protegen el cuerpo de daños celulares.

Chayote: Rico en fibra y bajo en calorías, el chayote es ideal para quienes buscan mantener su peso. Además, contiene antioxidantes que protegen el cuerpo de daños celulares.

Chícharo: Lleno de proteínas vegetales, el chícharo es ideal para mantener los músculos fuertes y la digestión saludable.

Chile verde: Aumenta la circulación y acelera el metabolismo, lo que lo convierte en un excelente aliado para la pérdida de peso.

Ejote: Rico en fibra, el ejote ayuda a regular el azúcar en la sangre y a mantener una digestión saludable.

Espinaca: ¡Una bomba de nutrientes! Con su alto contenido de hierro y antioxidantes, la espinaca es perfecta para mantenerte energizado y mejorar la salud de la piel.

Jitomate: Cargado de licopeno, un potente antioxidante, el jitomate ayuda a proteger el corazón y a prevenir el cáncer.

Lechuga: Baja en calorías y rica en agua, la lechuga es perfecta para mantenerte hidratado y mejorar la digestión.

Pepino: Refrescante y lleno de agua, el pepino es excelente para la hidratación de la piel y el cuerpo.

Tomate: Con propiedades antiinflamatorias, el tomate es ideal para proteger el corazón y mantener la piel saludable.

: Con propiedades antiinflamatorias, el tomate es ideal para proteger el corazón y mantener la piel saludable. Zanahoria: Cargada de vitamina A, la zanahoria es excelente para mejorar la visión y mantener la piel radiante.

Aprovecha lo mejor de esta temporada

Disfrutar de las frutas y verduras de temporada en México es una forma deliciosa y saludable de mantener una dieta equilibrada. Con todos estos beneficios, no hay excusa para no incluirlos en tus comidas diarias. ¡Prueba nuevas recetas, experimenta con sabores y mejora tu salud con estos productos frescos y llenos de vida!

Por Natalia Rodriguez. Ecoosfera