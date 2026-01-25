PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

Este sábado (24) se inició la Cuarta Asamblea del Foro Humanista Mundial con la participación de una gran diversidad cultural de activistas, organizaciones e instituciones.

El desafío planteado en el título de la convocatoria fue “Superar la incertidumbre y la crisis mundial: la humanidad en acción”.

El cónclave se inicio con una reflexión destinada a sentir y honrar la humanidad propia y la de los demás, guiada por Rose Neema Onyango desde Kenia y Michael Cameron desde los Estados Unidos. Con la convicción de su larga experiencia como activista, Neema señaló «En nuestra tradición humanista, reconocemos que dentro de cada ser humano habita una «Fuerza». No se trata de una fuerza sobrenatural, sino de la fuerza vital de la vida, de la intención y de la dirección histórica. Es la fuerza que permite a un estudiante oponerse a un régimen y a un profesor inspirar a toda una generación.”

Y Michael secundó: “No nos reunimos en el vacío. Nos reunimos en un momento de «incertidumbre global». Reconocemos las sombras: la corrupción sistémica que agota la sangre vital de nuestras comunidades, la violencia que deja cicatrices en nuestras tierras y la confusión que conduce al desánimo social.”

Rose prosiguió con voz calma, pero firme: «Reconocemos que somos los arquitectos del futuro. No hay ningún destino escrito en las estrellas que no podamos reescribir con nuestras propias manos.”

«Que hoy encontremos la claridad necesaria para ver más allá de la «época de confusión». Que encontremos el valor para pasar del discurso a la «Humanidad en Acción». Honramos lo mejor de cada uno de nosotros: la resiliencia de los jóvenes, la sabiduría de los mayores y el espíritu creativo de los artistas», pidió desde sus mejores sentimientos el joven norteamericano.

Luego de unos breves momentos de recogimiento, la meditación culminó con la exhortación a que el corazón de los asistentes pronuncie las palabras “Siento lo humano que hay en mí y veo la misma humanidad en todos vosotros. Este es el horizonte común. Esta es la humanidad en acción.”

A partir de allí la jornada continuó con la proyección de informes de dos actividades destacadas realizadas en el marco del Foro Humanista Mundial. Adoch Fortunate, de Uganda, informó sobre el Seminario Humanista de África Oriental, que congregó a participantes de Uganda, Tanzania, Burundi, República Democrática del Congo, Sudán y Kenia. Seminario que fue apoyado por humanistas de Islandia, Gran Bretaña, España, Argentina, Chile y los Estados Unidos.

A continuación se presentó el informe preparado por estudiantes de la Universidad de Baguío City, en Filipinas, bajo la orientación de la Dra. Genevieve B. Kupang, sobre el Foro internacional “Pueden los movimientos generacionales acabar con la corrupción sistémica”, que contó con la participación de estudiantes, académicos y activistas de Filipinas, Indonesia y Nepal.

Para iniciar los debates posteriores, uno de los miembros del Secretariado del Foro Humanista Mundial, Antonio Carvallo, presentó un análisis de la situación actual mundial, señalando “Guiados por una dirección evolutiva hacia la adaptación creciente, el mundo social tiene que articular una respuesta triple en la relación con el medio, en la relación entre los seres humanos y en la relación con nosotros mismos.

Si uno observa la situación global, resulta evidente que el sistema actual no proporciona respuestas adecuadas a ninguno de estos indicadores.”

Las ideologías prevalentes colocan el dinero y la especulación financiera por encima de los Derechos Humanos, de la vida Humana, de la vida de la naturaleza. Ideologías que justifican el genocidio y la desposesión y eliminación de naciones enteras, como en Palestina, agregó.

Luego de narrar el periplo de como se ha llegado a este momento histórico donde toma una clara delantera el multilateralismo, el estudioso humanista afirmó: “No todo esta mal. Del mundo que muere habrá elementos rescatables, y otros que será necesario concebir, diseñar y desarrollar en el esfuerzo adaptativo creciente mas colosal de la historia humana. Los Humanistas somos optimistas. Creemos que en la medida en que los derechos humanos de todos se van cumpliendo, el mundo se va humanizando.”

Y finalizó su exposición diciendo: “Nosotros humanos somos transformadores del mundo, y desde luego de nosotros mismos. En medio del caos debemos afirmar nuestra humanidad. Las mujeres y hombres que nos han precedido siempre han debido afrontar adversidad. Con mayor o menor intensidad, pero siempre han conseguido superarla. Como Odiseo, debemos sobrevivir el canto mortal de las sirenas y continuar nuestro viaje al mundo futuro.

Ese es el rumbo y mensaje que no debemos olvidar y siempre comunicar con certeza de experiencia ‘todo lo bueno que nos ha pasado a nosotros y a otros cerca nuestro’, concluyó.

La sesión se dividió posteriormente en grupos para la generación de posiciones y propuestas humanistas frente a la situación actual.

El primer desafío fue alcanzado. La sensación de los partícipes fue unánime. Pese a las dificultades del momento, el futuro está abierto.

En la segunda jornada de la Asamblea, prevista para este Domingo 25, el objetivo será consolidar las conclusiones surgidas en decidida acción colectiva mediante el trabajo en 17 Mesas temáticas específicas.

Entonces, se hará pleno el significado con el que cierra el lema principal: “La Humanidad en Acción”.

