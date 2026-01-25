Cada 25 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1925 – FALLECE JUAN VUCETICH Antropólogo, policía y creador del sistema de clasificación de huellas digitales para la identificación de personas.

1947- FALLECE AL CAPONE En el Estado de Florida, Estados Unidos. El gánster de origen italiano se convirtió en la figura del crimen más importante de Chicago durante los años ´20.

1949- PREMIOS EMMY Se realiza por primera vez la entrega de galardones a lo mejor de la TV de Estados Unidos. El programa “Pantomime Quiz” fue el primero en recibirlo. A ceremonia se realizó en California.

1954- NACE RICARDO BOCHINI Es el máximo ídolo del club Independiente de Avellaneda, donde ganó cuatro copas Libertadores de América y 2 Intercontinentales.

1971- CLAN MANSON Los integrantes de la secta son condenados a cadena perpetua por los asesinatos de siete personas en California, Estados Unidos.

1980- PAUL MCCARTNEY Es deportado de Japón tras permanecer 9 días en prisión por posesión de 219 gramos de marihuana que llevaba ocultos en su valija.

1981- NACE ALICIA KEYS en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. La cantante y actriz vendió más de 45 millones de discos. Ganó gran cantidad de premios, entre ellos 15 Grammy.

1990- FALLECE AVA GARDNER En Londres, Inglaterra. Esta actriz es considerada como una de las grandes estrellas del siglo XX y como uno de los mitos del Séptimo Arte.

1996- PAGE Y PLANT EN FERRO Los ex integrantes del grupo Led Zeppelin se presentan por primera vez en nuestro país en el estadio de Ferro, en la ciudad de Buenos Aires.

1997- JOSÉ L. CABEZAS El reportero gráfico es brutalmente asesinado. Fue hallado dentro de su vehículo incinerado en la localidad de General Madariaga.

1998- JUAN PABLO II Finaliza la histórica visita a La Habana, que lo convirtió en el primer jefe de Estado del Vaticano en pisar suelo cubano.

2012- BOCA VS RIVER Por primera vez se enfrentan jugando en categoría distintas. El Xeneize derrotó 2 a 0 al Millonario, quien se encontraba en la B Nacional en un partido disputado en la provincia de Chaco.

2022- DÍA NACIONAL DEL REPORTERO GRÁFICO Se conmemora esta fecha en homenaje a José Luis Cabezas, periodista y fotógrafo asesinado el 25 /01/ 1997.

Efemérides del 25 de enero.

TELAM