Cada 8 de abril se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1871 – FRANCISCO MUÑÍZ. Muere en Buenos Aires, a la edad de 75 años y a causa de la epidemia de fiebre amarilla, el médico y científico Francisco Javier Muñiz, considerado el primer naturalista argentino. Fue el administrador de la vacuna antivariólica en el partido bonaerense de Luján.

1943 – NACE VÍCTOR BO. Nace en Buenos Aires el actor y productor de cine Víctor Armando Bo, quien junto a Isabel Sarli formó una de las duplas actorales más recordadas del cine argentino. Filmó 38 películas y fue productor de otras siete.

1943 – CHANGO NIETO. Nace en la localidad salteña de Campamento Vespucio el cantautor y bombisto Carlos Alberto “Chango” Nieto, ganador de trece premios, entre ellos dos Konex. Grabó más de 600 canciones.

1973 – PABLO PICASSO. A la edad de 91 años muere en la comuna francesa de Mougins el pintor español Pablo Picasso, creador del movimiento cubista y autor de Guernica y Las señoritas de Avignon, entre otras obras célebres en la historia del arte.

1977 – THE CLASH. En el Reino Unido sale a la venta The Clash, álbum debut de la banda británica homónima liderada por Joe Strummer, una de las más relevantes del punk.

1980 – BRIAN JOHNSON. La banda de hard rock AC/DC anuncia la incorporación del británico Brian Johnson como vocalista principal del grupo. Poco después se grabó Back in Black, el álbum más exitoso del grupo fundado en Australia por los músicos y hermanos escoceses Malcolm y Angus Young.

1984 – NAVARRO MONTOYA. Debuta en la Primera División del fútbol argentino el arquero colombiano-argentino Carlos Navarro Montoya. Fue con la camiseta de Vélez Sársfield, en el triunfo por 1-0 ante Temperley. El “Mono” jugó 803 partidos en una carrera en la que también vistió las camisetas de Boca Juniors e Independiente, entre otros equipos.

1994 – CAPILLA SIXTINA. El 8 de abril se reabre la Capilla Sixtina del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano con una misa oficiada por el papa Juan Pablo II luego de trece años de restauración de los frescos del célebre artista italiano Miguel Ángel Buonarrotti a comienzos del siglo XVI.

2001 – JUAN R. RIQUELME. Luego de hacerle un gol a River Plate en La Bombonera, el volante ofensivo boquense Juan Román Riquelme festeja por primera vez con la pose del “topo Gigio” para expresar su enojo con el presidente del club “xeneize” Mauricio Macri.

2005 – JUAN PABLO II. Unos 300.000 fieles católicos y personalidades de todo el mundo asisten a los funerales del papa Juan Pablo II en la Ciudad del Vaticano, la más multitudinaria ceremonia fúnebre de un pontífice. Juan Pablo II, el papa número 264 de la Iglesia Católica, fue canonizado en 2014.

2006 – ROLLING STONES. El 8 de abril, la banda británica de rock The Rolling Stones toca por primera vez en China. Fue en el “Gran Escenario” de la ciudad de Shanghai ante unos 8.500 espectadores, la mayoría extranjeros. En el escenario se montaron dos muñecas inflables gigantes, una de ellas con la leyenda «Honky tonk woman», el nombre de una de las cinco canciones que las autoridades chinas habían prohibido tocar a los “Stones”.

2013 – MARGARET THATCHER. A la edad de 87 años muere en Londres la política conservadora británica Margaret Thatcher, apodada “la dama de hierro”, la primera mujer en ser elegida primera ministra del Reino Unido, cargo que ejerció entre 1979 y 1990.

2024 – PUEBLO GITANO. Se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano, instituido en 1990 por el IV Congreso Mundial Romaní con el fin de combatir la discriminación y el estigma que sufre esa colectividad.

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Efemérides del 8 de abril.

TELAM