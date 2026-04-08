La conocida conductora radial dejó este tiempo y espacio el Lunes 6 de Abril 2026.

Atravesaba un grave problema de salud que lamentablemente no pudo superar.

Su partida generó fuerte impacto en los medios periodísticos del gran Rosario especialmente los del cordón industrial.

Adriana Guzzetti fue un referente del periodismo regional y también como representante artística.

Ampliamente conocida y reconocida sobre todo en los ayentes del programa matutino de la 96.7 FM Centenario.

Desde el grupo Nuevaregion.com acompañamos a los familiares y amigos en su dolor y compartimos la tristeza que ha generado su partida en el periodismo regional.

Muchos vamos a extrañar a la querida «Negra Guzzetti» pero también vamos a recordarla con cariño y agradecimiento por su amistad.