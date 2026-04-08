PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

Recientemente 4 seres humanos estuvieron totalmente desconectados del mundo y su ruido estridente. Me pregunto qué habrá pasado dentro de ellos en esos momentos sublimes, si habrán reflexionado sobre nuestra pequeñez en el universo, si se les apretó el corazón en fugaz meditación sobre el absurdo de guerras por territorios y recursos cuando aquí en la Tierra pertenecemos todos al mismo hogar, sabio pero a la vez frágil.

Si algún atisbo de conciencia superior les habrá recordado que la contaminación, la depredación y destrucción de la naturaleza, vista desde la luna, nos afecta a todos por igual. Me pregunto si ese silencio exterior fue acompañado de silencio interior y si estuvo iluminado de paz y también fe en la humanidad.

Son preguntas que me nacen frente a un acontecimiento inédito e histórico. Quiero creer que no son preguntas tan personales, son más bien transpersonales.

Cuando el ser humano en un acto de amor profundo, se vuelva a abrazar con la vida en todas sus expresiones, con la naturaleza, con la belleza y con todo lo sagrado que hay en este planeta que nos acoge, grande será el salto evolutivo que nos vamos a dar.

Marcelo Castillo Duvauchelle

Profesor

Adherente del Humanismo Universalista

Marcelo Castillo Duvauchelle

Fuente: PRESSENZA.COMLeer más