La investigación por el homicidio de Ian Cabrera, alumno de 13 años en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno sumó en las últimas horas un elemento inquietante del que poco se sabe: la posible influencia de comunidades digitales vinculadas al universo del “true crime” (crimen real).

El hecho ocurrió el lunes 30 de marzo, minutos antes del inicio de clases, cuando un adolescente de 15 años llegó con una escopeta y abrió fuego. Así atacó a un compañero dentro del establecimiento, en un episodio que conmocionó a toda la ciudad de San Cristóbal y se hizo noticia nacional.

Mientras la causa avanza bajo estricta reserva por tratarse de menores de edad, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que se analiza el entorno digital del agresor, particularmente su eventual participación en espacios online asociados a la llamada “True Crime Community” (TCC). Se trata de una constelación de grupos distribuidos en distintas plataformas –foros, redes sociales y servidores privados– donde usuarios consumen, discuten y, en algunos casos, glorifican crímenes reales.

Aunque el interés por el “true crime” es un fenómeno extendido –alimentado por series, documentales y podcasts–, especialistas advierten que ciertos segmentos de estas comunidades pueden derivar en dinámicas más problemáticas. En esos espacios, explican, no solo se analizan casos, sino que también se construyen relatos que ponen el foco en los perpetradores, generando identificación, admiración o incluso deseo de emulación.

Ese es uno de los puntos que ahora inquieta a los investigadores. De acuerdo con los primeros indicios, el adolescente acusado podría haber consumido de manera intensiva este tipo de contenidos, en un contexto de aislamiento y escasa contención. Si bien aún no hay confirmación oficial de una relación directa, la hipótesis se apoya en patrones detectados en otros casos internacionales, donde atacantes jóvenes mostraban antecedentes de participación en comunidades digitales que romantizan la violencia.

La TCC no es una organización estructurada ni tiene líderes identificables. Funciona como una red difusa, sin centro, que se expande a través de plataformas digitales. En su versión más inocua, reúne a aficionados al análisis criminal. Pero en sus márgenes más extremos, puede transformarse en un espacio donde circulan contenidos editados –videos, montajes, música– que convierten hechos violentos en piezas de consumo emocional.

Especialistas en criminología y cultura digital advierten que allí puede operar un fenómeno de “contagio”: la repetición de narrativas, símbolos y estéticas que terminan generando un efecto de imitación. No se trata de una causalidad directa, sino de un contexto que puede influir en subjetividades vulnerables, especialmente en adolescentes.

El caso de San Cristóbal expone con crudeza esa posible intersección entre lo virtual y lo real. La violencia extrema, que durante años pareció lejana o excepcional, irrumpe ahora en escenarios cotidianos como la escuela, obligando a revisar no solo las condiciones sociales y familiares, sino también los consumos culturales y digitales.

En paralelo, la comunidad educativa de la Mariano Moreno intenta procesar el impacto. Docentes, familias y alumnos atraviesan días de duelo y desconcierto, mientras las autoridades provinciales dispusieron dispositivos de acompañamiento psicológico. El silencio del edificio escolar contrasta con la intensidad de una discusión que crece: hasta qué punto los mundos digitales que habitan los jóvenes pueden moldear conductas en la vida real. ​ ROSARIOPLUS