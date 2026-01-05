Cada 6 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1412 – NACE JUANA DE ARCO. Nace en la comuna de Domrémy-la-Pucelle (Lorena, Francia) la campesina Juana de Arco, considerada heroína por su papel al frente de tropas francesas durante la fase final de la Guerra de los Cien Años con Inglaterra. Murió en la hoguera en 1431, a los 19 años de edad, y fue declarada santa en 1920 por el papa Benedicto XV.

1852 – FALLECE LOUIS BRAILLE. A la edad de 43 años muere en París el pedagogo francés Louis Braille. Fue el creador del sistema de lectura y escritura para personas con discapacidad visual que lleva su apellido y es utilizado en todo el mundo.

1923 – NACE JACOBO TIMERMAN. Nace en la ciudad polaca de Bar (en la actual Ucrania), el periodista Jacobo Timerman. Fue el fundador de las revistas Primera Plana y Confirmado y del diario La Opinión de Buenos Aires.

1932 – BOCA JUNIORS. En el estadio de Tagle y Figueroa Alcorta, Boca Junior gana el campeonato de 1931 al vencer por 3-0 al local River Plate. Así, se convierte en el primer campeón de la era profesional del fútbol argentino.

1938 – SILO. El 6 de Enero nace en Mendoza, Argentina, Mario Luis Rodríguez Cobos, quien haría resurgir la «Escuela».

Aportó a la humanidad nuevas ideas, conocimientos sobre el funcionamiento del psiquismo, de la Conciencia, y estructuras de pensamiento revolucionarias como el «Método Estructural Dinámico» que permite comprender y describir procesos de toda índole, naturales o humanos, pequeños y breves o a escala cósmica. Sus enseñanzas fueron dirigidas al despertar de la conciencia y al desarrollo humano tanto personal como social.

Fue el fundador del Movimiento Humanista y de la corriente de espiritualidad libre «El Mensaje de Silo». Ha escrito numerosas obras sobre diversos temas, destacándose su primera «Arenga de la Curación del Sufrimiento» y su libro «La Mirada Interna», hoy considerados textos-guía de alta sabiduría para la autoliberación y el desarrollo espiritual profundo.

Para millones de personas alrededor del mundo, Silo es mucho más que un escritor, líder social o gran sabio como lo describen las crónicas de la época. Por su obra y sus enseñanzas que incluyen pasos prácticos, no sólo postulados teóricos, muchos lo reconocen a la misma altura de los Grandes Maestros y Guías Espirituales de la Humanidad de todas las épocas. Partió hacia otros tiempos y espacios el 16 de Septiembre de 2010. Obras completas en www.silo.net

1943 – NACE OSVALDO SORIANO. Nace en la ciudad bonaerense de Mar del Plata el escritor y periodista Osvaldo Soriano, autor de las novelas “Triste, solitario y final” y “No habrá más penas ni olvido”, que fueron llevadas al cine. La obra de Soriano ha sido publicada en veinte países y traducida a una quincena de idiomas.

1946 – NACE SYD BARRETT. En la ciudad de Cambridge (Durham, Inglaterra) nace el músico y compositor británico Syd Barret (Roger Keith Barrett), vocalista y guitarrista de Pink Floyd, la célebre banda de rock que dejó tres años después de haberla fundado.

1954 – NACE DIEGO ARNEDO. Nace en la ciudad bonaerense de Hurlingham el músico y compositor Diego Arnedo, uno de los artistas más influyentes del rock nacional por sus composiciones como bajista del grupo Divididos liderado por Ricardo Mollo. Fue también bajista de la banda de rock Sumo.

1955 – NACE ROWAN ATKINSON. Nace en la ciudad de Consett (Durham, Inglaterra) el actor y humorista británico Rowan Atkinson, popularmente conocido por interpretar el personaje principal de la serie de televisión Mr. Bean

1962 – SÁBADOS CIRCULARES. El Canal 9 de televisión emite por primera vez el programa “Circulares de Mancera”. El programa tomó el nombre de “Sábados Circulares”, conducido por Nicolás “Pipo” Mancera, pionero del formato “ómnibus”, como se llamó a los de varias horas de duración. El ciclo, que llegó a tener 84 puntos de rating, pasó luego por Canal 13 y Canal 11 a lo largo de una trayectoria de 14 años.

1975 – LABRUNA DT RIVER. El exdelantero y entrenador Ángel Labruna es presentado oficialmente como nuevo técnico de River Plate, donde comenzará un exitoso ciclo que le permitirá al club salir campeón luego de 18 años. Labruna, máximo goleador de la era del fútbol profesional, es uno de los grandes ídolos de los “millonarios”.

1993 – BILL WYMAN. El músico y compositor británico Bill Wyman (William George Perks) anuncia que deja The Rolling Stones al cabo de 30 años de desempeñarse como bajista de la popular banda de rock. Su lugar fue ocupado por el estadounidense Darryl Jones.

1995 – MARADONA DT RACING. El Racing Club de Avellaneda anuncia la contratación del excapitán de la selección argentina Diego Armando Maradona como director técnico del equipo “académico”. Maradona dirigió a Racing en once partidos, con un balance de dos victorias, seis empates y tres derrotas.

2002 – FIN DEL “UNO A UNO”. Se sanciona la ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, que marca el fin de la Convertibilidad que desde 1991 establecía la paridad de “uno a uno” entre el peso y el dólar estadounidense y el libre cambio entre ambas monedas.

2021 – TOMA DEL CAPITOLIO. Militantes de grupos de ultraderecha partidarios del presidente invaden con violencia la sede de la Cámara de Representantes, en el Capitolio de Washington. El objetivo era impedir que se convalidara el resultado de las elecciones presidenciales en las que Trump fue derrotado por el demócrata Joe Biden. Trump alentó las protestas de sus seguidores al afirmar que hubo un “fraude electoral».

