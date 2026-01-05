La Sociedad Rural Argentina (SRA) emitió este lunes un comunicado en el que dejó plantada su posición con relación a la decisión de China de implementar un nuevo esquema de regulación para sus importaciones de carne vacuna, una noticia muy importante para nuestro país teniendo en cuenta que más del 70% de las exportaciones bovinas van hacia ese destino.

El gran quid de la cuestión es la determinación del gigante asiático de introducir cupos y aranceles diferenciales para cada país, y no continuar como era hasta ahora con una política de compras abiertas y sin restricciones.

En este contexto, la visión de la SRA es coincidente en general con lo planteado por diversos analistas y por el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (ICPVA), Georges Breitschmitt: si bien un cupo puede constituir alguna cierta restricción para seguir creciendo, el otorgado a Argentina está en línea con la cantidad de toneladas exportadas hacia allí en los últimos años y mantiene el mismo nivel de aranceles, mientras que otros países proveedores han sufrido recorte de toneladas y también subas arancelarias.

“UNA VENTAJA COMPARATIVA”

En concreto, según la Rural, el cupo asignado a la República Argentina se encuentra dentro de los parámetros de volúmenes de exportaciones hacia China, como así también se mantienen las condiciones de acceso al principal mercado importador de carne bovina del mundo.

Según información proporcionada por Cancillería, como resultado de un proceso de gestiones y negociaciones sostenidas en conjunto entre el Gobierno nacional y el sector privado argentino, se asignó a nuestro país una cuota de 511.000 toneladas, que continuará tributando el arancel vigente del 12,5%.

“Este cupo permitiría cubrir toda la exportación anual de Argentina al mercado chino, manteniendo una ventaja comparativa para nuestro país ya que otros países competidores verán incrementado su arancel”, valoraron desde la SRA.

Y ampliaron: “Desde la Mesa de Carnes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) consideramos que las medidas implementadas por China representan un nuevo desafío para la competitividad del sector ganadero argentino. Y solicitamos que las mismas no terminen transformándose a futuro en restricciones a la expansión exportadora de nuestro país o afecten la rentabilidad de la cadena cárnica local”.

En ese sentido, Carlos Odriozola, coordinador de la Mesa de Carnes, aclaró: “No estamos de acuerdo con cualquier regulación, cupos o cuotas que se coloquen en el comercio, ya que las vemos mal, como también hemos mencionado siempre que estamos en contra de las retenciones. Son todas trabas que generan distorsiones en los mercados y complicaciones comerciales”.

Sin embargo, reconoció que “nos han reconocido poder seguir exportando lo mismo que veníamos comercializando”.

Puntualmente, el cupo asignado a la Argentina subirá un 2% en 2027 y otro 2% en 2028, y así se llegará a las 532.000 toneladas.

“Eso no es un achique en relación a lo que estábamos comercializando y lo vemos razonable. Y más aún cuando uno mira a los alrededores y observa que a nuestros competidores no les fue tan bien, porque Brasil sufrió un recorte en sus exportaciones de casi 400 mil toneladas y Australia casi 100.000 toneladas de recorte”, completó.

Por último, Odriozola destacó el trabajo en conjunto que se viene realizando desde el sector privado con las áreas de Cancillería y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en defensa del comercio.

“Es importante contar con una estrategia de diplomacia económica activa y coordinada con los productores a través del IPCVA, para la defensa de los intereses nacionales en los mercados internacionales. De no haber sucedido así, hubiera sido muy preocupante las consecuencias en Argentina con el precio de la hacienda ante una falta de exportaciones de estas características”, concluyó.

Con información de INFOCAMPO

