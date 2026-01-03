Cada 3 de enero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1833 – JOHN R.R. TOLKIEN. Nace en la ciudad de Bloemfontein, en la actual Sudáfrica, el escritor, filólogo, poeta y académico británico John Ronald Reuel Tolkien, autor de las novelas clásicas de fantasía heroica El hobbit y El señor de los anillos, llevadas al cine en una exitosa serie filmes, el primero de ellos estrenado en 2001. En septiembre de 2022 se estrenó además la serie de televisión El señor de los anillos.

1926 – GEORGE MARTIN. Nace en Londres el productor musical británico George Martin, apodado “el quinto Beatle” por su destacada participación en todos los discos de la legendaria banda de pop rock The Beatles.

1956 – MEL GIBSON. Nace en la ciudad de Peekskill (Nueva York, EEUU) el actor y cineasta australiano-estadounidense Mel Gibson, ganador de dos premios Óscar y un Globo de Oro. Lleva filmadas más de 50 películas entre las que destacan Mad Max, Corazón valiente y La pasión de Cristo.

1961 – ESTADOS UNIDOS – CUBA. El Gobierno del presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy rompe las relaciones diplomáticas con Cuba y cierra la embajada estadounidense en La Habana. Las relaciones bilaterales empezaban a normalizarse en 2015 con la mediación del papa Francisco, pero en 2017 el presidente estadounidense, Donald Trump, dio marcha atrás y ratificó la continuidad del embargo económico a Cuba.

1964 – “RINGO” BONAVENA. El boxeador argentino Oscar “Ringo” Bonavena debuta como profesional en la categoría de los pesos pesados en un combate en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York en la que venció al estadounidense Lou Hicks por nocaut en primera vuelta de la pelea.

1969 – ADRIÁN DÁRGELOS. Nace en la ciudad bonaerense de Lanús el cantante y compositor Adrián Dárgelos (Adrián Rodríguez), líder y vocalista del grupo Babasónicos, con el que grabó doce discos.

1969 – MICHAEL SCHUMACHER. Nace en la ciudad de Hürt (Westfalia, Alemania) el piloto automovilístico alemán Michael Schumacher, ganador de siete campeonatos mundiales de Fórmula 1, récord que luego fue igualado por el británico Lewis Hamilton.

1969 – ANTONIO BIRABENT. Nace en Buenos Aires el músico, actor y periodista Antonio Birabent, quien lleva filmadas once películas, entre ellas la recordada Tango Feroz: La leyenda de Tanguito, donde interpretó el papel de su padre, Moris (Mauricio Birabent).

1976 – DANIEL HENDLER. Nace en Montevideo el actor, guionista, director y productor uruguayo Daniel Hendler, radicado en la Argentina en 2005, conocido por sus papeles protagónicos en películas como El fondo del mar y El abrazo partido, entre otras.

1987 – ARETHA FRANKLIN. La cantante estadounidense de soul, R&B y gospel Aretha Franklin se convierte en la primera mujer en entrar al museo del Salón de la Fama del Rock de la ciudad de Cleveland (Ohio, EEUU). Keith Richards, guitarrista y cofundador de la banda británica de rock The Rolling Stone, pronunció en estado de ebriedad el discurso de bienvenida a la “Dama del soul”, como se llamaba a la cantante.

2005 – NÉSTOR IBARRA. A la edad de 66 años muere en Buenos Aires el periodista y conductor de radio y televisión Néstor Ibarra, ganador de dos premios Martín Fierro y un Diploma al Mérito de los Premios Konex.

2006 – DEUDA EXTERNA. El presidente Néstor Kirchner cancela la deuda de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional con el pago en efectivo de 9.530 millones de dólares desembolsados de las reservas internacionales del Banco Central.

