Recomendaciones para prevenir enfermedades transmitidas por la picadura de mosquitos.

Entre los recaudos a tomar frente al dengue, zika y chikungunya, se destaca la sugerencia hacia las mujeres embarazadas de no viajar a destinos donde haya alta circulación del mosquito que trasmite el zika.

El mosquito es el principal factor de transmisión de enfermedades virales como dengue, zika, chikungunya. Se cría en recipientes (botellas, floreros, tachos, baldes, palanganas, bebederos de animales, tanques de agua, portamacetas) que contienen agua clara y quieta, presentes tanto en el interior de las casas como en patios, jardines, balcones y terrazas.

Los huevos de mosquitos sobreviven al invierno y sus larvas nacen cuando comienza a hacer calor. Por eso, la primavera y el verano son el momento indicado para impedir su reproducción, que es la forma más efectiva para evitar estas enfermedades.

Es fundamental tener presente que no se trata de una enfermedad de la pobreza, de la suciedad o de algún sector en particular.

ELIMINAR O IMPEDIR LA ACUMULACION DE AGUA

El mosquito puede estar en cualquier lugar de la ciudad o del campo, por ello la principal forma de atacarlo sigue siendo eliminar las posibilidades del mosquito de colocar huevos.

Para evitar la proliferación de mosquitos transmisores de estas enfermedades se aconseja:

· Descacharrización para eliminar los criaderos de mosquitos

· Tirar los objetos que no se usen y que puedan acumular agua de lluvia o de riego.

· Colocar boca abajo recipientes que se utilizan diariamente como baldes, palanganas, latas, frascos o botellas.

· Tapar herméticamente los tanques y recipientes que contengan agua.

· Mantener limpias las canaletas y desagües todo el año.

· Cambiar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales y limpiarlos cada tres días, tanto en la casa como en los cementerios. En este último caso, reemplazar el agua de floreros por arena húmeda y mantener los patios y jardines ordenados y desmalezados

· Eliminar el agua de huecos de árboles, pozos, neumáticos, letrinas abandonadas, portamacetas, y todo objeto que pueda mantener agua.

· Mantener limpias, cloradas o vacías las piletas de natación fuera de la temporada.

¿Cómo protegerse de las picaduras?

Es importante usar, en lo posible, ropa clara cuando estamos al aire libre y repelente (que no contenga sustancias aromáticas, ya que el perfume atrae a los mosquitos) aplicándolo tanto en la piel como en la ropa. Siempre se deben seguir las indicaciones del médico para utilizarlo en el caso de los niños.

Zika: Precauciones especiales para embarazadas y mujeres que están planificando quedar embarazadas

Una mujer embarazada puede transmitir el Zika a su feto. La infección durante el embarazo puede causar ciertos defectos en el desarrollo del bebé. No se sabe si existe un período durante el embarazo en el que sea seguro viajar a un área con Zika.

El virus se adquiere en general a través de la picadura de un mosquito infectado de la especie Aedes. Además, una persona con Zika puede transmitirlo por vía sexual a su pareja, aún cuando no tenga o no haya tenido síntomas de enfermedad.

No existe vacuna para prevenirlo ni medicamentos para tratarlo, por lo que se recomienda:

· Concurrir a todos los controles prenatales y lo más tempranamente posible desde el inicio del embarazo. Es ideal que la primera consulta se realice antes de la semana 13.

· Evitar el viaje a áreas infectadas. Si aún no está embarazada y viaja a un área con circulación de Zika, debe esperar por lo menos ocho semanas (2 meses) luego del viaje para quedar embarazada.

· Utilizar preservativos durante todo el embarazo, especialmente si la pareja sexual vive o viaja a zonas con circulación de Zika. El preservativo previene ésta y otras infecciones de transmisión sexual.

· La mayor parte de las personas con Zika no saben que se contagiaron porque no presentaron síntomas de enfermedad. Por lo general el cuadro es leve y dura de pocos días a una semana. Los síntomas incluyen: fiebre, sarpullido, dolor en las articulaciones, ojos enrojecidos.