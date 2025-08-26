DÍA DE LA RADIO EN ARGENTINA.

Se celebra el Día Nacional de la Radio en conmemoración del 27 de Agosto de 1920, cuando los radioaficionados Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica transmitieron la ópera Parsifal desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires, la primera emisión de un programa de radio en Argentina.

1828 – ARGENTINA Y BRASIL. Las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio del Brasil firman en la ciudad brasileña de Río de Janeiro un tratado que pone fin a la guerra entre ambos y reconoce a la República Oriental del Uruguay como estado soberano.

1859 – ORO NEGRO. Los estadounidenses George Bissell y Edwin Drake logran hacer funcionar la primera plataforma petrolera del mundo en un yacimiento de la localidad de Titusville, Pensilvania. Llegó a producir unos 30 barriles de crudo al día que suponían unos ingresos de 600 dólares, una fortuna para la época.

1957 – TRAGEDIA RIOPLATENSE. El carguero estadounidense Mormak Surf, que había partido del puerto santafesino de Rosario, choca con el buque de pasajeros Ciudad de Buenos Aires, que viajaba hacia Concepción del Uruguay, siniestro que causó un centenar de muertos en la llamada “tragedia del Río de la Plata”

1965 – LOS BEATLES Y EL REY. The Beatles hace una improvisada sesión musical con Elvis Presley en la mansión del “Rey del Rock”, a quien visitan en secreto durante una gira por Estados Unidos. No hay grabaciones o fotografías de aquel encuentro porque los músicos británicos temían “un circo publicitario” de la prensa, contó Tony Barrow, vocero de la banda.

1990 – STEVIE RAY VAUGHAN. A los 35 años de edad muere en un accidente de helicóptero en East Troy (Wisconsin, EEUU), el guitarrista, cantante y compositor de blues y rock estadounidense Stephen “Stevie” Ray Vaughan, ganador de 18 premios, entre ellos seis Grammy. Publicó seis discos de estudio y siete recitales en vivo.

1991 – MARTÍN KARADAGIÁN. A los 69 años muere en Buenos Aires el luchador profesional y actor Martín Karadagián, creador y protagonista del ciclo de televisión “Titanes en el Ring”, que comenzó en 1962 y tuvo gran éxito durante más de una década.

1994 – ROBERTO GOYENECHE. Muere en Buenos Aires, a la edad de 68 años, el cantante de tangos Roberto Goyeneche, uno de los artistas más destacados en la historia de ese género musical. Una avenida del barrio porteño de Saavedra lleva su nombre, al igual que la tribuna popular del estadio Ciudad de Vicente López, del Club Atlético Platense, del que el artista era hincha fanático

1994 – BEBA BIDART. A la edad de 70 años muere en Buenos Aires la actriz, bailarina y cantante de tangos Beba Bidart, quien trabajó en una treintena de grabaciones con orquestas como la de Francisco Canaro y el Trío Yumba, entre otros. Actuó en 34 películas. Se destacó por su interpretación de los tangos Me bautizaron milonga, El firulete y La milonga y yo, con letra de su autoría.

2004 – TRIUNFO HISTÓRICO. La selección argentina de básquetbol derrota al “Dream Team” de Estados Unidos por 87 a 80, con lo que llega al partido final por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

