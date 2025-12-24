Cada 25 de diciembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1642 – ISAAC NEWTON. Nace en la aldea inglesa de Woolsthorpe el físico, matemático e inventor Isaac Newton, uno de los padres de la ciencia moderna por describir la ley de la gravitación universal y establecer las bases de la mecánica clásica con las leyes que llevan su nombre.

1856 – SAN JUSTO. Se coloca la piedra fundamental de la ciudad de San Justo, cabecera del partido de La Matanza, el más poblado de la provincia de Buenos Aires. Fue llamada San Justo a pedido de los herederos del exjuez de paz Justo Villegas, quien donó los terrenos donde se levantó la ciudad.

1935 – SUSANA RINALDI. Nace en la ciudad de Buenos Aires la actriz y cantante de tango Susana Rinaldi. Fue la primera artista latinoamericana en ser designada embajadora de Buena Voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

1954 – ANNIE LENNOX. Nace en la ciudad escocesa de Aberdeen la cantante Annie Lennox, cofundadora de la banda de new wave Eurythmics en la década de 1980. Vendió más de 80 millones de discos.

1961 – INGRID BETANCOURT. Nace en Bogotá la política colombo-francesa Ingrid Betancourt, La legisladora colombiana fue secuestrada en 2002 por la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La mantuvieron cautiva durante seis años y cuatro meses, hasta que fue liberada en un operativo militar.

1966 – JAVIER FRANA. Nace en la ciudad santafesina de Rafaela el extenista Javier Frana, ganador del torneo de Roland Garros 1996 en la modalidad de dobles mixto junto a Patricia Tarabini y de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 en dobles junto a Christian Miniussi.

1976 – ARMIN VAN BUUREN. Nace en la ciudad neerlandesa de Leiden, el DJ y productor discográfico Armin Van Buuren, uno de los más famosos del mundo, quien lleva ganados más de 40 premios.

1977 – CHARLES CHAPLIN. A la edad de 88 años muere en la comuna suiza de Corsier-sur-Vevey el actor, guionista, cineasta y productor cinematográfico británico Charles Chaplin, símbolo del humorismo y del cine mudo. Su obra abarca un total de 81 películas, entre ellas el clásico “El gran dictador”..

2014 – EMANUEL GINOBILI. El basquetbolista bahiense Emanuel Ginobili juega su partido número 1.000 en la Asociación Nacional de Básquetbol estadounidense (NBA). Fue en la derrota de su equipo, el San Antonio Spurs, ante Charlotte Hornets por 108 a 101.

2016 – GEORGE MICHAEL. Muere en la localidad inglesa de Goring on Thames, a la edad de 53 años, el cantante, compositor y productor de música pop George Michael (Georgios Kyriacos Panayiotou), ganador de dos premios Grammy, entre otros galardones. Como solista vendió más de 80 millones de discos.

