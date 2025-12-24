Finalmente sucedió lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció desde el lunes y una tormenta llegó a la ciudad para la Noche Buena. El alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario y la región, estará vigente durante la noche de Nochebuena y las primeras horas de la mañana navideña. La advertencia alcanza también a otras localidades del sur de Santa Fe.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El SMN indicó que los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre los 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en forma puntual se superen esos registros, lo que podría generar anegamientos temporarios en zonas urbanas.

Ante este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre durante la noche, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, no sacar residuos a la vía pública y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Desde los organismos de emergencia y el municipio recordaron que, si bien se trata de un alerta de nivel amarillo —fenómenos meteorológicos con capacidad de daño—, es importante extremar precauciones, especialmente en el marco de los festejos de Nochebuena, donde suelen concentrarse reuniones familiares y traslados nocturnos. ​ ROSARIOPLUS