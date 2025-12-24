Raimundo entregó productos de la canasta navideña a hogares de adultos mayores



Durante la mañana de este 24 de diciembre el intendente recorrió diferentes geriátricos de San Lorenzo, acompañado por los concejales Hernán Ore y Gimena Bulla, y la psicóloga Paula Carbajal, para llevar productos de la mesa navideña y elemento decorativos.

Raimundo estuvo acompañado por el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, la concejala Gimena Bulla y la psicóloga Paula Carbajal, del programa de Estimulación de la memoria para adultos mayores.

La iniciativa tuvo como objetivo acercar el espíritu navideño a los residentes de los geriátricos locales a través de presentes para la mesa navideña y decoraciones alusivas que fueron confeccionadas de manera artesanal por los asistentes del programa de Estimulación de la memoria.

En cada lugar, Raimundo dedicó unas breves palabras a los residentes y al personal para expresar sus deseos de felicidad y paz para estas Fiestas.