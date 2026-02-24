Cada 24 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1931 – NACE ELADIA BLÁZQUEZ. Nace en la ciudad bonaerense de Gerli, la cantante de tangos Eladia Blázquez, considerada como la gran compositora de la canción porteña. Ganó dos premios Konex de platino.

1936 – NACE LUIS AGUILÉ. Nace en Buenos Aires el cantante de música romántica Luis Aguilé. Acanzó gran popularidad en Latinoamérica y España con más de 800 canciones grabadas a lo largo de su carrera.

1938 – NACE LIBERTAD LEBLANC. Nace en la localidad rionegrina de Guardia Mitre la actriz y modelo Libertad Leblanc (Libertad María de los Ángeles Vichich), quien se destacó en las décadas de los años 60 y 70. Actuó en 30 películas, entre ellas Acosada y La endemoniada.

1943 – NACE PABLO MILANÉS. Nace en la localidad de Bayamo (Granma, Cuba) el compositor y cantante cubano Pablo Milanés, fundador de la corriente musical Nueva Trova junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola. Es el autor de populares canciones como «Años», «Yo no te pido», y «Yolanda», entre otras.

1946 – JUAN D. PERÓN. La fórmula Juan Domingo Perón-Hortensio Quijano gana las elecciones presidenciales de 1946 con el 52% de los votos. La fórmula encabezada por Perón fue el resultado de una alianza entre el Partido Laborista – fundado por sindicatos que lo apoyaban-, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora y el Partido Independiente.

1955 – NACE STEVE JOBS. Nace en la ciudad de San Francisco (California, EEUU) el empresario y magnate de la industria de la informática Steve Jobs, cofundador de la innovadora tecnológica Apple Computer junto a su amigo Steve Wozniak.

1977 – NACE FLOYD MAYWEATHER. Nace en la ciudad de Grand Rapids (Michigan, EEUU) el boxeador estadounidense Floyd Mayweather ( Floyd Joy Sinclair), uno de los mejores de la historia del pugilismo. Fue campeón del mundo en cinco categorías (superpluma, ligero, superligero, welter y superwelter).

1983 – CARLOS S. BILARDO. El médico y entrenador Carlos Salvador Bilardo asume la dirección técnica de la selección argentina de fútbol, con la que ganó el Mundial de México ‘86 y fue subcampeón en el de Italia ‘90.

1991 – SABLE DEL DESIERTO. Tropas de Estados Unidos comienzan una ofensiva terrestre y aérea contra las de Irak, que habían invadido Kuwait. La ofensiva militar, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial, fue llamada “Sable del desierto” y formó parte de la ya iniciada Tormenta del Desierto.

2014 – CARLOS PÁEZ VILARÓ. A la edad de 90 años muere en el balneario de Punta Ballena (Maldonado, Uruguay) el artista plástico y escultor uruguayo Carlos Páez Vilaró , artífice de la “escultura habitable” Casapueblo, vecina al balneario de Punta del Este.

2022 – MECÁNICO AUTOMOTOR. Se celebra el Día del Mecánico Automotor instituido en 1947 a propuesta del líder del sindicato SMATA, Adolfo García, en conmemoración de la fecha en la que la fórmula Perón-Quijano ganó las primeras elecciones presidenciales democráticas luego de la “década infame” de dictadura, corrupción y fraude electoral.

