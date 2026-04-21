Cada 22 de abril se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1616 – MIGUEL DE CERVANTES. Muere en Madrid, a los 68 años de edad, el novelista y dramaturgo español Miguel de Cervantes Saavedra, la máxima figura de la literatura de habla hispana. Es el autor de «El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha», el segundo libro más publicado y traducido en todo el mundo después de la Biblia.

1819 – LEY FUNDAMENTAL. El Congreso de las Provincias Unidas del Río de La Plata aprueba en Tucumán la primera Constitución del país. Entró en vigor el 25 de mayo de 1820 en medio del rechazo de las provincias por su carácter centralista. Fue la base de las cartas magnas de 1826 y 1853.

1870 – NACE LENIN. Nace en la ciudad rusa de Simbirsk (actual Uliánovsk) el político y revolucionario Lenin (Vladimir Ilyich Ulianov), líder de la Revolución de Octubre de 1917. Creó una corriente de pensamiento dentro del marxismo y fue el primer presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

1897 – TRANVÍA ELÉCTRICO. Comienza a circular el primer servicio de tranvías eléctricos de Buenos Aires. Fue con un recorrido por la avenida Las Heras entre Plaza Italia y la actual avenida Raúl Scalabrini Ortiz). Llevaba hasta 36 pasajeros a una velocidad de 30 kilómetros por hora.

1915 – BATALLA DE YPRES. En la batalla de Ypres, en territorio belga, tropas alemanas arrojan 168 toneladas métricas de gas cloro que causan 5.000 bajas, entre muertos y heridos, en las filas aliadas franco-argelinas durante la I Guerra Mundial. Fue el primer ataque químico de la guerra moderna.

1937 – NACE JACK NICHOLSON. Nace en Neptuno City (Nueva Jersey, EEUU) el actor estadounidense Jack Nicholson, ganador de tres premios Óscar, una de las grandes estrellas de Hollywood. Con doce nominaciones es el actor más postulado a los premios de la Academia de Hollywood. Se destacó en los filmes “Atrapado sin salida”, “El resplandor” y “Mejor imposible”, entre otros.

1948 – NACE LILIANA HERRERO. Nace en la localidad entrerriana de Villaguay la cantante y docente Liliana Herrero, referente de la música popular argentina. Ganó tres premios Gardel y el Konex de 1995 como una de las mejores cinco intérpretes de la década de 1990.

1985 – JUICIO A LAS JUNTAS. Comienza el juicio a los miembros de las tres primeras “juntas militares” de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) por delitos de lesa humanidad. El 9 de diciembre de 1985 fueron condenados cinco de los nueve acusados por violaciones a los derechos humanos.

1997 – DIEGO A. MARADONA. El astro Diego Armando Maradona firma su tercer y último contrato con Boca Juniors. Jugó su último partido para el “xeneize” el 25 de octubre de 1997, en la victoria como visitante por 2-1 en el clásico con River Plate.

2002 – GUSTAVO CERATI. El músico Gustavo Cerati, exlíder de la banda de rock Soda Stereo, realiza el recordado recital a sala llena en el Teatro Colón de Buenos Aires acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional.

2020 – MARCOS MUNDSTOCK. A la edad de 77 años muere en Buenos AIres el actor, locutor y comediante Marcos Mundstock, quien formó parte del célebre grupo de “instrumentos informales” Les Luthiers por más de cinco décadas.

2023 – MADRE TIERRA. Se celebra el día de la Madre Tierra, instituido en 2009 por las Naciones Unidas con el fin de concientizar a la población mundial sobre los problemas generados por la contaminación y otras preocupaciones ambientales.

FUENTE: NUEVAREGION.COM + TELAM