Desde la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario convocan a una manifestación para este jueves 23 de abril frente a Tribunales Provinciales para visibilizar su respaldo a tres psicólogas cuestionadas en causas judiciales de abuso infantil y denunciar lo que consideran una ofensiva contra quienes acompañan a víctimas.

La convocatoria se inscribe en el documento Niñeces y adolescencias bajo ataque, desde donde plantean que existe una avanzada discursiva para desacreditar denuncias de abuso y poner bajo sospecha a profesionales, equipos interdisciplinarios y dispositivos de protección.

En este caso, el eje está puesto en la situación de las tres psicólogas rosarinas que fueron denunciadas por presuntos “informes falsos”.

Desde la Asamblea sostienen que las imputaciones forman parte de una estrategia de amedrentamiento y remarcan que la movilización buscará respaldar a trabajadoras que intervienen en casos sensibles vinculados a niñeces.

Además del apoyo a las profesionales, la protesta volverá a poner en agenda reclamos sobre el rol del Estado, la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) y las respuestas institucionales frente a denuncias de abuso.

En el documento difundido, también citaron informes que advierten falencias en organismos estatales para abordar estos casos en Santa Fe y reclamaron fortalecer las herramientas de prevención, acompañamiento y acceso a la justicia. ​ ROSARIOPLUS