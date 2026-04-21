El ciclo de talleres online es un ciclo de talleres vivenciales que pretenden ser un instrumento de cambio al servicio de una nueva dirección de vida. Se trata de una reflexión sobre la propia vida con relación al Sentido.

En cada taller, una parte es una reflexión sobre lo que es necesario comprender de la propia vida, la situación en la que cada uno se encuentra, con lo que hay que tomar contacto en un@ mism@ y de lo que hay que ser consientes; y la otra parte, es una invitación a descubrir esa otra mirada, ese lugar habilitador de nuevas realidades, un lugar de mayor profundidad, un lugar donde cada uno registra plenitud, seguridad y serenidad acceder a una dimensión donde se experimenta la paz y el amor.

Este ciclo de talleres online positiviza el presente, configurando una forma de mirarse a sí mism@, a los demás y al mundo con más comprensión, compasión y amabilidad, un nuevo emplazamiento y una nueva dirección de vida opuesta al sufrimiento, el aislamiento y la resignación.

Introducción al Taller Contacto con lo humano del otro:

Este es un taller práctico que a través de la reflexión sobre la propia vida y el intercambio grupal ayuda a comprender la relación que establecemos con las personas de nuestro entorno inmediato y con la capacidad de regular la propia conducta y/o algunos de nuestros procesos internos. Permitiéndonos tener más conciencia de esas fuerzas internas, que nos obligan a actuar a pesar nuestro, o que nos inhiben en la acción cuando la queremos realizar; liberándonos de emociones y actitudes que limitan o que nos restan posibilidades de elección y acción libre en nuestro mundo de relaciones.

En él se propone un trabajo personal, una experiencia, que tiene como resultado apertura emotiva a la humanidad en los otros, a su tiempo y libertad. Fortalece la voluntad de cambio, la regulación de la propia conducta y de los procesos internos que afectan la relación con nuestro medio inmediato, ordenando las actividades y modificando conductas para ser más efectivos, más asertivos y ganar en criterio de realidad.

Numerosas conductas, actitudes y hábitos forman parte de nuestro comportamiento típico actual. A ese comportamiento lo podemos entender como “tácticas” que utilizamos para desenvolvernos en el mundo. Muchas de esas tácticas han resultado adecuadas hasta ahora, pero hay otras que reconocemos como inoperantes y hasta como generadoras de conflicto. A esas fuerzas internas que nos obligan a actuar a pesar nuestro, o nos inhiben en la acción cuando queremos realizarla, le llamamos “compulsión”. Debemos revisar todo esto desde sus raíces y renovarnos frente a las exigencias de los nuevos tiempos y los propios avances y comprensiones.

Está dirigido a mujeres y hombres mayores de 16 años. Son gratuitos y tienen una duración de 2 horas.

«Taller Contacto con lo humano del otro»

Jueves 23 de abril.

20:30hs de Chile

21:30 Argentina

Inscripción

https://forms.gle/EYn5Vk94c774S9js8