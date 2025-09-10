2001 – TORRES GEMELAS.

Las dos Torres Gemelas del complejo World Trade Center de Nueva York caen derribadas luego del impacto de aviones de líneas comerciales en un atentado terrorista cometido por el grupo integrista islámico Al Qaeda que causó la muerte de más de casi 3.000 personas.

1888 – DOMINGO F. SARMIENTO. A la edad de 77 años muere en Asunción del Paraguay el docente, diplomático y militar Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la Nación entre 1868 y 1874 a quien se llama “padre del aula” por ser un gran promotor de la educación pública en todo el país.

1940 – BRIAN DE PALMA. Nace en la ciudad de Newark (Nueva Jersey, EEUU), el guionista y director de cine Brian de Palma, ganador de un premio en el Festival de Cine de Venecia quien lleva filmadas 31 películas, entre ellas las taquilleras Scarface, Carrie y Los intocables.

1951 – HUGO PORTA. Nace en Buenos Aires el exrugbier Hugo Porta, considerado el mejor jugador de la historia del seleccionado de Los Pumas y uno de los más grandes aperturas de todos los tiempos. Fue figura del Club Banco Nación, ganó dos premios Konex y en 1997 fue incluido en el Salón de la Fama del Rugby.

1973 – SALVADOR ALLENDE. El presidente de Chile, Salvador Allende, muere a la edad de 65 años en el Palacio de la Moneda, sede del gobierno chileno, en medio del bombardeo desatado durante el golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet, el comienzo de 17 años de dictadura militar.

1977 – GUILLERMO VILAS. El marplatense Guillermo Vilas se convierte en el único argentino en alcanzar el puesto número dos de la clasificación mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales al ganar el torneo de Forest Hills al vencer al estadounidense Jimmy Connors, número uno del mundo. La de 1977 fue una temporada inolvidable en la exitosa carrera de Vilas: ganó 16 torneos con un récord de victorias consecutivas.

1987 – PETER TOSH. A la edad de 42 años muere en Kingston el músico jamaiquino de reggae Peter Tosh (Winston Hubert McIntosh), uno de los máximos representantes del

movimiento rastafari. Formó parte de la banda de reggae The Wailers liderada por Bob Marley y desarrolló luego una exitosa carrera como solista.

2005 – SERGIO AGUERO. El delantero Sergio “Kun” Aguero convierte un gol de antología en la goleada de Independiente por 4-0 a Racing Club en un clásico por la sexta fecha del torneo Apertura 2005 disputado en el estadio Libertadores de América. El gol del Kun fue el cuarto del equipo “rojo”, dirigido por Julio César Falcioni. Los otros tres goles los marcó Nicolás Frutos.

DÍA DEL MAESTRO. Se celebra el Día del Maestro en conmemoración de la fecha de 1888 en la que falleció el expresidente Domingo Faustino Sarmiento, considerado «el padre del aula» por su labor en favor de la educación pública.

