1985 – JUICIO A LAS JUNTAS. Se dicta condena a cinco de los nueve jefes militares acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

El general Jorge Videla y el almirante Emilio Massera fueron condenados a reclusión perpetua, mientras que el general Roberto Viola recibió 17 años de prisión, el almirante Armando Lambruschini 8 años, y el brigadier Orlando Agosti 4 años y 6 meses de cárcel. Fueron absueltos el general Leopoldo Galtieri y los brigadieres Basilio Lami Dozo, Santiago Grafigna y Jorge Anaya.

1824 – INDEPENDENCIA SUDAMERICANA. Se libra la Batalla de Ayacucho, que ganaron las tropas criollas lideradas por el general Antonio José de Sucre. La victoria desembocó en la independencia de Perú y también consolidó la del resto de las naciones sudamericanas dominadas por la corona española.

1962 – ANTONIO ROMA. En La Bombonera, el arquero boquense Antonio Roma ataja un penal ejecutado por el delantero riverplatense Delem, con lo que el equipo “xeneize” gana el Campeonato Metropolitano 1962 al vencer por 1-0 a su clásico rival. “Penal bien pateado es gol”, dijo el árbitro Nai Foino cuando los jugadores “millonarios” protestaron por el adelantamiento del arquero boquense.

1970 – ALMENDRA II. Se publica el álbum doble Almendra II, segundo disco de estudio de la banda Almendra. Contiene la canción Rutas Argentinas, considerada una de las mejores del rock argentino. La banda formada por Luis Alberto Spinetta, Edelmiro Molinari, Emilio del Guercio y Rodolfo García marcó una era en el rock nacional.

1974 – DARK HORSE. Se publica en el Reino Unido el disco Dark Horse, el quinto solista del músico británico y exbeatle George Harrison. El álbum refleja los sentimientos de Harrison luego de la ruptura de su matrimonio con Patie Boyd.

1976 – DANTE SPINETTA. Nace en Buenos Aires el músico, cantante, compositor y rapero Dante Spinetta, quien formó parte de la celebrada banda Illya Kuryaki & the Valderramas junto a Emmanuel Horvileur. Dante es uno de los hijos de Luis Alberto Sipnetta, una de las grandes figuras del rock argentino.

1978 – GASTÓN GAUDIO. Nace en la ciudad bonaerense de Adrogué el extenista Gastón Gaudio, quien ocupó el quinto puesto entre los mejores jugadores del mundo en 2005. Al ganar el torneo de Roland Garros 2004 ante Guillermo Coria, el “gato” Gaudio se convirtió en el tercer singlista argentino en obtener un Grand Slam, después de Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini.

2018 – COPA LIBERTADORES. River Plate gana por cuarta vez la Copa Libertadores de América al vencer a Boca Juniors por 3 a 1 en la “superfinal” en el estadio Santiago Bernabeú de Madrid. Lucas Pratto, Juanfer Quintero y el «Pity» Martínez marcaron los goles riverplatenses, mientras que Darío «Pipa» Benedetto había adelantado al «xeneize». Fue la final más importante jugada por los dos equipos más populares del fútbol argentino.

2019 – SANTIAGO BAL. A los 83 años muere en Buenos Aires el actor y comediante Santiago Bal, quien actuó en una veintena de películas y se destacó en populares programas de televisión como La Tuerca y Los Campanelli, esta última llevada al cine.

Actuó en exitosas obras de teatro de revistas, entre ellas Los años locos del Tabarís y Vedettísima.

2019 – MARIE FREDRIKSSON. A la edad de 61 años muere en el distrito de Djursholm (Estocolmo, Suecia) la cantante y compositora sueca Marie Frediksson, vocalista de Roxette, banda con la que grabó once discos y vendió 75 millones de copias.

2020 – PAOLO ROSSI. A los 64 años muere el exfutbolista y figura de la selección italiana ganadora del Mundial de España 1982. Brilló en el Juventus italiano, con el que ganó tres torneos locales y otros tantos europeos. Marcó 134 goles en los 341 partidos que disputó a lo largo de su carrera.

DIA CONTRA LA CORRUPCIÓN. Se celebra el Día Internacional contra la Corrupción, instituido en 2003 por las Naciones Unidas con el fin de sensibilizar sobre los males sociales y económicos que causa la corrupción, además de combatirla y prevenirla.

DÍA DE LA INFORMÁTICA. Se celebra el Día Internacional de la Informática en conmemoración de la fecha de 1906 en la que nació la científica y militar estadounidense Grace Hopper, pionera en la industria de la programación y la computación.

