El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una nueva reducción en las retenciones a las exportaciones para diversas cadenas de producción agropecuaria.

Según el funcionario, “esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”.

“De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”, agregó.

A partir de esta decisión, las alícuotas se reducirán de la siguiente manera:

* Soja: de 26% a 24%

* Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

* Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

* Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

* Girasol: de 5,5% a 4,5% ​

