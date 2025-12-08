El mayor experimento de deporte híbrido del mundo ya tiene a sus protagonistas. Los Games of the Future 2025 reúnen a leyendas del gaming, robots gigantes y atletas de élite en un mismo torneo



Los Games of the Future 2025 ya tienen su alineación definitiva y el resultado parece una radiografía del deporte que viene: jugadores históricos de esports, robots de más de 100 kilos, pilotos de drones, luchadores de MMA y campeones phygital compartiendo escenario. Un torneo que convierte Abu Dhabi en el mayor laboratorio deportivo del planeta.

Nota original en: GIZMODO