1980 – Muere JOHN LENNON.

A la edad de 40 años muere en la ciudad de Nueva York el ex beatle John Lennon, víctima de cinco balazos disparados por la espalda por Mark Chapman cuando el músico y cantautor británico salía del edificio Dakota, donde vivía con su pareja, Yoko Ono. El asesino fue condenado a cadena perpetua.

1829 – JUAN M. DE ROSAS. El brigadier general Juan Manuel de Rosas es proclamado por primera vez gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires. Gobernó hasta 1832, cuando fue reemplazado por Juan Balcarce. Volvió a gobernar Buenos Aires entre marzo de 1835 y febrero de 1852.

1886 – DIEGO RIVERA. Nace en la ciudad de Guanajuato (Guanajuato, México) el pintor mexicano Diego Rivera, famoso por plasmar obras de alto contenido político y social en edificios públicos. Es el creador de varios de los murales que decoran distintos puntos del llamado Centro Histórico de Ciudad de México.

1943 – JIM MORRISON. Nace en la ciudad de Melbourne (Florida, EEUU) el cantante, compositor y poeta estadounidense Jim Morrison (James Douglas Morrison), vocalista de la banda de rock The Doors, una de las grandes figuras representativas e influyentes del rock.

1965 – CONCILIO VATICANO II. Concluye el Concilio Vaticano II, convocado en enero de 1959 por el papa Juan XXIII, uno de los eventos históricos más relevantes del siglo XX y el que contó con la mayor y más diversa representación de lenguas y etnias de la historia de la Iglesia católica.

1967 – THE ROLLING STONES. Se lanza en Londres el disco The satanic majesties request, el sexto de estudio de The Rollings Stones y el último en el que Brian Jones colabora como parte activa de la banda británica de rock.

1985 – FINAL INTERCONTINENTAL. Argentinos Juniors empata 2- 2 con el Juventus en la final de la Copa Intercontinental 1985 disputada en Tokio. Ganó el equipo italiano por 4 a 2 en la tanda de penales. Carlos Ereros y José Antonio Castro marcaron los goles del «Bicho». El astro francés Michel Platini convirtió de penal. El danés Michael Laudrup marcó otro tanto para la «Juve» en lo que se considera la mejor final del mundial de clubes.

1987 – TRATADO INF. El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Mijail Gorbachov, firman en Washington el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio o INF, por sus siglas en inglés, para frenar una escalada en el armamento nuclear. El 2 de febrero de 2019 Estados Unidos desistió del pacto por “incumplimientos” de Rusia, que también lo canceló ese mismo día.

2020 – ALEJANDRO SABELLA. Muere en Buenos Aires, a los 66 años de edad, el exfutbolista y entrenador Alejandro Sabella, técnico de la selección argentina subcampeona del Mundial de Brasil 2014. Es uno de los ídolos de Estudiantes de La Plata, donde brilló como jugador y ganó como técnico la Copa Libertadores de América 2009 y el Torneo Apertura 2010.

DÍA DE LA VIRGEN. Se celebra el Día de La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, declarado en 1854 por el Papa Pío IX.

